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15.07.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Цена бизнеса в России выросла в два раза

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Всплеск интереса к покупке компаний в сфере АПК отмечен в регионах на фоне пандемии. Спрос на них в апреле - июне вырос даже по сравнению с прошлым годом, не говоря о первом квартале 2020-го. Ситуацию на рынке готового бизнеса изучили аналитики платформы "Авито".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фабрики на распродаже

В целом по стране активность инвесторов, желающих вложиться в уже отлаженное дело, снизилась.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Общий спрос на работающие фирмы во втором квартале "просел" на треть. К тому же цены на них выросли - в среднем по России на 52 процента. Это связано как с тем, что предприниматели стали выше оценивать свой готовый бизнес, так и с тем, что на продажу выставляют более "весомые" объекты.

"По сравнению с прошлым годом средняя стоимость готового бизнеса в стране увеличилась более чем в два раза и превысила 13,9 миллиона рублей. Такой скачок объясняется тем, что во II квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий: торговые центры, каршеринги, фабрики", - рассказали в "Авито".

Сколько стоит интернет-магазин

По просьбе "РГ" аналитики "Авито" выгрузили данные о стоимости готового бизнеса в России по отраслям.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Грозит ли разорение торговым центрам

Во втором квартале 2020 года самым дорогим оказался бизнес в сфере торговли. Средняя цена на такие фирмы выросла в 2,5 раза - до 37,5 миллиона рублей. При этом средняя стоимость интернет-магазинов снизилась на 89 процентов - до 623 тысяч. В январе - марте этот показатель превышал пять миллионов рублей.

Ситуация сильно различается по регионам. Например, в Воронеже российский тренд на подорожание готового бизнеса сейчас не работает. Средняя продажная цена на "свое дело" здесь стала ниже на 40 процентов и составила чуть более двух миллионов рублей.

И наибольшее снижение цены (на 84 процента) произошло, вразрез с ситуацией по стране, в сфере торговли. В I квартале готовый бизнес в данной категории можно было приобрести за шесть с небольшим миллионов, во II квартале - за 942 тысячи. "Дороже всего воронежцам обойдется сельскохозяйственный бизнес, средняя стоимость которого составляет 7,16 миллиона рублей, а дешевле всего - покупка интернет-магазина со средней ценой в 160 тысяч", - добавили в "Авито".

Всегда нужны

Наиболее востребованными остаются компании в сфере услуг и торговли. Как и в 2019 году, на эти категории суммарно приходится более половины общероссийского спроса.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Но по сравнению с январем - мартом интерес к покупке таких фирм ослабел на 35 и 39 процентов соответственно. По городам картина несколько различается. Например, в Воронеже, где торговля очень развита исторически, спрос на предприятия этой отрасли снизился только на 25 процентов.

Обратная ситуация наблюдается в разделе e-commerce. Бум продажи интернет-магазинов наблюдался в Барнауле, где число объявлений увеличилось на 63 процента. Выбор для потенциальных инвесторов в этой области стал заметно шире в Омске, Ростове-на-Дону, Челябинске и Волгограде.

"Значительно уменьшился интерес к бизнесу в сфере развлечений и общепита - на 51 и 41 процент соответственно, - пояснили в "Авито". - Эти отрасли оказались наиболее уязвимыми в начале карантина и за время самоизоляции значительно "просели" по выручке. При покупке некоторых из таких предприятий нужно будет вложиться так же, как и при старте бизнеса с нуля".

Потянуло к земле

Одна из самых ярких тенденций связана с бизнесом в агропромышленном комплексе (АПК). В этой сфере увеличился и спрос, и предложение. Причем в некоторых регионах - скачкообразно.

Так, в целом по стране интерес к сельхозпредприятиям вырос на 15 процентов к уровню января - марта (что ожидаемо для весны) и на 43 - по сравнению с данными за второй квартал 2019-го.

Фото: istock
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В Санкт-Петербурге спрос на готовый бизнес в сельском хозяйстве за время эпидемии увеличился на 39 процентов, в Москве на 70. В Тольятти потенциальные покупатели в апреле - июне обращались к продавцам готового агробизнеса втрое чаще, чем в предыдущие три месяца. В Екатеринбурге и Волгограде - вдвое. На 70 процентов вырос спрос в этой категории в Ростове-на-Дону, на 50 - в Барнауле.

Объявлений о продаже компаний в АПК за второй квартал прибавилось на четверть - в среднем по России, на 42 процента - в Москве, на 17 - в Северной столице. Выделяются на общем фоне также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Ижевск, где выбор для инвесторов стал в два раза шире.

"В традиционно аграрных Краснодаре и Воронеже этот показатель увеличился в среднем на 92 процента, в Волгограде - на 80, в Казани - на 75. Значительную прибавку по числу объявлений о продаже сельскохозяйственного бизнеса показали пользователи в Новосибирске и Перми, Самаре и Нижнем Новгороде", - сообщили в аналитической службе "Авито".

Комментарии

Ждут роста цен на еду

Александр Красносельских, лаборатория исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

- В период всеобщей самоизоляции количество объявлений о продаже готового бизнеса в сфере общепита упало. Но цены на такие компании снизились лишь на 3,7 процента.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Предприниматели выстроились в очередь за кредитами с господдержкой

Что это значит? То, что пока предприниматели считают: бизнес в этой сфере сохранит или восстановит свою рентабельность. В торговле может усилиться тенденция к переходу бизнеса в интернет.

Снизилась средняя цена на производственный и строительный бизнес. При этом возросло количество объявлений о продаже по цене ниже реальной стоимости активов. Продажа компаний в сфере АПК оживилась в Центральном округе, наиболее пострадавшем от пандемии, и параллельно возрос спрос на них - бизнес активно ищет новые ниши. С учетом ограничений из-за Covid-19 предприниматели ожидают роста цен на продукты питания и пытаются войти в продовольственный рынок. До конца года можно ожидать рост рынка готового бизнеса в связи с желанием многих предпринимателей изменить сферу деятельности.

Аптеки притаились

Роман Кубанев, СЕО управляющей (Воронеж):

Фото: iStock
Какие перемены ждут российский фармацевтический рынок

- В нашей отрасли, среди аптечных сетей, всплеска активности нет, все замерли. Никто не продает свои предприятия, все задействовали стратегические запасы денег и надеются на изменения к лучшему.

Мы отслеживаем ситуацию с нежилыми помещениями, подходящими под аптеки. Тут я тоже не вижу какого-то "выброса" объектов в продажу: мол, отдадим за любые деньги. Но в ближайшей перспективе, уверен, начнется смена собственников бизнеса. Пандемия просто подлила масла в огонь, подстегнув те процессы укрупнения и централизации, которые шли раньше. Рынок идет к консолидации бизнеса, более слабые компании присоединяются к сильным.

Продавать не планирую

Инна Анисимова, гендиректор коммуникационного агентства PR Partner (Москва):

- В прошлом году я инвестировала в капсульный отель, диверсифицировала вложения. Коронавирус свел доходы под ноль, но продавать долю пока не планирую.

Инвестиции в чужой бизнес - это, во-первых, способ увеличить капитал. Во-вторых, возможность развиваться, узнавать о ситуации на рынках, вдохновляться чужими идеями. И, наконец, шанс поддержать коллег-предпринимателей.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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