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15.07.2020 21:15
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве арестовал одного из гинекологов по делу о торговле младенцами

Текст: Наталья Козлова
Басманный суд в Москве в закрытом режиме разобрал просьбу следствия об аресте врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами. Пока рассмотрена одна просьба и один врач арестован - отправлен в камеру.

Закрытый режим судебного заседания объясняется сведениями в деле о детях. А в СИЗО доктор Артур Ашитков отправлен до середины сентября. Ходатайства о троих его коллегах обещают рассмотреть в самое ближайшее время.

Четырех акушеров-гинекологов обвиняют в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Подозреваемые из частной клиники "NGC" .

Само дело было возбуждено в январе этого года по уголовным статьям - "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми". Дело СК возбудил по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

Пока о самом деле в СК рассказывают мало. Из Московской области дело забрал центральный аппарат Следственного комитета. Эпизодов в деле уже несколько. Врачей задержали накануне.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Эта история похожа на недавнюю, когда в Москве нашли младенцев, рожденных суррогатными матерями. В этом уголовном деле так же есть младенцы, квартира с несколькими такими же малышами, родители-иностранцы, которые занимались оформлением бумаг, чтобы увезти детей заграницу. А пока детей держали в съемной квартире.

Экспертиза показала - причиной смерти младенца был синдром внезапной смерти.

Сотрудники СК проверяли по этому делу не только врачей, но и полицию, фирму по услугам суррогатного материнства, юристов эту фирму обслуживающих, опеку, которая не заметила младенцев в квартире без родителей.

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