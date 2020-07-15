В московском метро назвали новые цены на медицинские маски

Маски в столичном метро и МЦК стали дешевле - цену на них снизили с 20 до 15 рублей за штуку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Носить маски в общественном транспорте обязательно, - напомнили в ведомстве. - Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными - теперь в кассах метро маски дешевле, чем в большинстве аптек Москвы. Купить маску можно на любой станции мосметро, всего организовано более 1 тысячи точек продаж".

Кроме того, купить медицинские маски можно в кассах на станциях Московских центральных диаметров и в пригородных кассах электропоездов ЦППК в Московском транспортном узле - в общей сложности открыто более 560 точек продаж средств защиты.

Цена на маски в столичном метро снижается не впервые - если в начале мая, когда они поступили в продажу, стоимость маски составляла 30 рублей, то потом ее снизили до 20 рублей, теперь - до 15.