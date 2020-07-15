В нацпарке Приморья обнаружили зеленого голубя

В национальном парке "Земля леопарда" впервые зафиксировали редкую для этих мест птицу - японского зеленого голубя, сообщила пресс-служба нацпарка.

Отмечается, что это единственный в стране представитель вида зеленых голубей. Теплолюбивая птица предпочитает субтропический климат и водится, главным образом, в Японии и на Тайване.

Самец японского зеленого голубя был замечен в долине ручья Форелевый, недалеко от села Филипповка Хасанского района. По мнению ученых, ее появление подтверждает важный для орнитологии тезис о том, что зеленый голубь регулярно посещает территорию Приморья в гнездовой сезон.

По словам заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Юрия Дармана, на уникальной территории "Земля леопарда" каждый год фиксируются новые виды флоры и фауны.

"Благодаря усиленной охране идет восстановление природных комплексов, возвращение, казалось бы, исчезнувших видов. Сказывается влияние и общего изменения климата - у нас все чаще появляются теплолюбивые виды, расширяющие к северу свои ареалы. Характерный пример этого - замеченный нами японский зеленый голубь", - отметил Дарман.

Напомним, в августе прошлого года "Земля леопарда" сообщила, что на территории резервата впервые был замечен новый для России вид - водяной олень, который пришел с юга. Тогда ученые высказали предположение, что на распространение этих копытных к северу оказывают влияние климатические изменения.

Немного позже стало известно, что на "Земля леопарда" нашли новый для России вид жуков жужелиц - Odacantha hagai Nemoto, 1989. Ранее считалось, что этот вид водится исключительно в Японии на островах Хонсю и Хоккайдо.