Во Владивостоке семь кораблей ТОФ пройдут парадным строем в День ВМФ

В морском параде в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке примут участие семь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, постановка кораблей в бухте Золотой Рог начнется 20 июля.

"Парадный строй кораблей ТОФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты в районе набережной Цесаревича. Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и большая дизельная подводная лодка", - поделился подробностями Воскресенский.

Вчера в акватории бухты началась установка рейдового оборудования для обеспечения проведения морского парада. Там работали килекторное судно КИЛ-498 и два гидрографических катера. Последние корректировали точность установки рейдовых "сборок" в точках, которые предварительно были осмотрены водолазными специалистами спасательного отряда ТОФ. КИЛ-498 доставлял оборудование с береговой базы хранения и формировал швартовые места для кораблей парадного строя.

Как ранее сообщала "РГ", морской парад кораблей ТОФ состоится в бухте Золотой Рог впервые за пять лет - последний раз это было в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В другие годы парады проходили в Амурском заливе, так как в бухте Петра Великого всегда был значительный трафик судов.