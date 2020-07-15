Беларусь и Оренбургская область обсудили перспективы сотрудничества

Очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбуржья прошло в формате видеоконференции.

Доля Беларуси во внешнеторговом обороте Оренбургской области в 2019 году составила 7,7 процента, в I квартале 2020 года - 20,3 процента. Экспорт оренбургских товаров в Беларусь достиг 115,2 млн долларов. Значительную часть поставок составляют углеводороды. Но не только. Впервые из Оренбургской области в Беларусь поступило 3,5 тысячи тонн асбеста. В обратном направлении поступают белорусские карьерные самосвалы грузоподъемностью до 100 тонн. Минский тракторный и ряд других белорусских заводов используют оренбургские радиаторы. Конечная продукция - колесные тракторы МТЗ, сельхозтехника "Гомсельмаш", грузовики МАЗ - также востребована уральцами. Как и изделия легкой промышленности, мясо-молочные продукты...

О перспективах сотрудничества говорила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, возглавлявшая виртуальную белорусскую делегацию. Она пригласила уральцев на VII Форум регионов Беларуси и России, который состоится в сентябре в Минске и Минской области. Еще одним местом встречи может стать Белорусский промышленно-инвестиционный форум, намеченный на 29 сентября - 2 октября.