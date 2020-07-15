Футбольный клуб "Оренбург" вылетел из премьер-лиги

Футбольный клуб "Оренбург" в матче 29-го тура чемпионата России проиграл на выезде победителям турнира - "Зениту" из Санкт-Петербурга. После этого уральцы лишились даже теоретических шансов остаться в Российской премьер-лиге. Отставание от "Крыльев Советов", занимающих предпоследнее место после домашней ничьей с "Краснодаром", составляет теперь 4 очка.

Счет в поединке уже на 2-й минуте точным ударом по своим воротам открыл футболист "Оренбурга" Олега Малых. До перерыва его партнер Джоэль Фамейе сумел сравнять результат. Однако во втором тайме питерцы последовательно реализовали свои моменты и довели дело до разгрома. Сначала дубль оформил Сердар Азмун, а в компенсированное время отличился Артем Дзюба.

"Если будет решение о расширении лиги, мы воспримем это положительно", - заявил после игры главный тренер "Оренбурга" Константин Пономарев. Напомним, из-за заражений футболистов коронавирусом уральцы не смогли провести две встречи чемпионата, в которых им были засчитаны технические поражения.