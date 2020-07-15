Ладыков закрепился в тройке лидеров глав столиц ПФО

Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков третий месяц подряд сохраняет высокие позиции в медиарейтинге руководителей столиц субъектов Приволжского федерального округа.

Это следует из данных, опубликованных компанией "Медиалогия" за июнь этого года. Ладыков занимает третью строчку списка среди глав столиц субъектов ПФО и первую среди руководителей администраций городов Поволжья.

Как пояснили авторы рейтинга, сити-менеджер Чебоксар упоминался в СМИ по масштабным информационным поводам. В частности, большое внимание привлекла критика состояния общественных территорий, которую Ладыков высказал по итогам объезда города. Также важным поводом стало посещение сити-менеджером и врио главы Чувашии Олегом Николаевым обновленной после реконструкции Красной площади в столице региона.

Отклик аудитории СМИ получило и заявление Ладыкова о том, что в день голосования по поправкам к Конституции РФ жители выберут объекты для благоустройства.