Почему нельзя оставлять зарядное устройство в прикуривателе

Зарядные устройства, торчащие из прикуривателя, встречаются в каждом втором автомобиле. Нередко их не вынимают оттуда месяцами: утром подключил гаджет к уже торчащему проводу, вечером отключил.

Однако эта привычка может дорого обойтись. Проблема в том, что прикуриватель в принципе не предназначен для подзарядки устройств. Его задача - быстро разогреть спираль и отключиться. Если в гнездо будет подолгу включен адаптер, то штатные провода начнут греться, пишет aif.ru. Если вставить через переходник сразу несколько проводов, то нагрузка на электроцепь может обернуться пожаром.

Подключать любые устройства можно только через специальные автомобильные розетки. У них совершенно другой принцип работы.

Многие автомобилисты не используют фирменные зарядные устройства, а покупают дешевые китайские. Это может быть опасно не только для электрики автомобиля, но и для гаджета.

Дело в том, что разные производители поддерживают разные стандарты зарядных устройств. Нештатные провода заставят контроллер - встроенный датчик параметров тока - работать неправильно. Контроллер подает ток с переменным напряжением. А универсальное зарядное устройство обеспечить его полноценную работу не может. Поэтому ресурс батареи снижается.

Нужно пользоваться только фирменными зарядками от автомобильной розетки или штатных разъемов USB, которыми оборудованы современные автомобили. Во всех остальных случаях лучше брать с собой в дорогу Power Bank.