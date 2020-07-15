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15.07.2020 17:51
Рубрика: Происшествия

Скончался второй пострадавший при падении самолета Ан-2 в Кистенево

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: МЧС по Нижегородской области Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

Второй мужчина, находившийся в кабине самолета Ан-2, потерпевшего крушение в Большеболдинском районе Нижегородской области, скончался в ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Фото: СК РФ по Нижегородской области
В Нижегородской области завели дело после падения самолета Ан-2

Скончавшийся 54-летний индивидуальный предприниматель управлял Ан-2 во время полета. Он арендовал воздушное судно для выполнения авиационно-химических работ на поле.

Напомним, Ан-2 потерпел крушение в районе села Кистенево 13 июля. В самолете было два человека: один из них погиб на месте. По предварительной версии, самолет упал после того, как зацепил линию электропередач.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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