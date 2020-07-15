В Самаре потушили горевший двое суток склад

В Самаре сегодня в 15.54 по местному времени была объявлена полная ликвидация пожара на складе, который начался в полдень 13 июля, сообщило ГУ МЧС по региону.

К тушению пожара привлекали более 230 человек. МЧС России предоставил вертолет, использовали два пожарных поезда и катер.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром и тем фактом, что на складе находились ПВХ-материалы и лакокрасочная продукция.

Из-за дыма от пожара почти весь город на протяжении суток был окутан смогом. Роспотребнадзор рекомендовал жителям закрывать окна и сократить время нахождения на улице - фиксировали превышение в воздухе частиц сажи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возникновения крупного пожара. Причины устанавливаются.