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15.07.2020 16:41
Рубрика: Происшествия

В Самаре потушили горевший двое суток склад

Текст: Ольга Дмитренко
Фото: МЧС России/ТАСС Фото: МЧС России/ТАСС
Фото: МЧС России/ТАСС

В Самаре сегодня в 15.54 по местному времени была объявлена полная ликвидация пожара на складе, который начался в полдень 13 июля, сообщило ГУ МЧС по региону.

Пожар в петербургской пятиэтажке произошел из-за хлопка газа

К тушению пожара привлекали более 230 человек. МЧС России предоставил вертолет, использовали два пожарных поезда и катер.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром и тем фактом, что на складе находились ПВХ-материалы и лакокрасочная продукция.

Из-за дыма от пожара почти весь город на протяжении суток был окутан смогом. Роспотребнадзор рекомендовал жителям закрывать окна и сократить время нахождения на улице - фиксировали превышение в воздухе частиц сажи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возникновения крупного пожара. Причины устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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