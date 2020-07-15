Задержан подозреваемый в убийстве найденной в озере нижегородки

В Нижнем Новгороде установили личность женщины, тело которой нашли связанным в озере на Малышевских гривах в Автозаводском районе города. Ей оказалась 21-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

Также силовикам удалось оперативно задержать 43-летнего мужчину, подозреваемого в ее убийстве.

По версии следствия, 11 июля 2020 года он встретился с девушкой на Малышевских гривах и во время ссоры задушил ее, а потом скинул в водоем. При этом уже 13 июля он сам сообщил в полицию, что обнаружил в водоеме тело неизвестной девушки.

Мужчина в совершенном преступлении сознался. Выяснилось, что он женат, а с погибшей был в близких отношениях. Следователи считают, что именно это могло стать причиной конфликта.

В ближайшее время нижегородцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.