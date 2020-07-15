АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы в Тюменской и Омской областях

Работники Ишимского и Омского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершили плановые работы на производственных объектах предприятия в двух регионах Западной Сибири.

Работы по предупредительно-плановому ремонту осуществлялись с целью обеспечения бесперебойного функционирования производственной инфраструктуры предприятия.

В период плановой остановки транспортировки нефти специалисты демонтировали четыре неэксплуатируемых отбора давления на магистральном нефтепроводе (МН) ТОН-2, две единицы запорной арматуры с участками байпасной линии и два тупиковых участка на линейной части МН Усть-Балык - Омск. В связи с окончанием срока эксплуатации на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Абатская" была осуществлена замена четырех узлов запорной арматуры системы сглаживания волн давления.

Силами ремонтных бригад выполнена вырезка дублирующих задвижек на технологических трубопроводах Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) и ЛПДС "Москаленки". Также в ходе плановых работ работники осуществили монтаж задвижки подводящего трубопровода строящейся теплоцентрали к трубопроводам насосной ЛПДС "Москаленки". Строительство теплоцентрали проводится в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Западная Сибирь". Теплоцентраль будет оборудована двумя котлами с улучшенными энергосберегающими характеристиками за счет уменьшенного удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. Плановая годовая экономия в натуральном выражении составит порядка 14 тонн условного топлива.

Кроме этого, в рамках плановых работ на Омской ЛПДС произведено отключение магистрального насосного агрегата (МНА) №2 с целью последующей замены.

Всего в работах было задействовано порядка 120 человек.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки и осуществляется в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"