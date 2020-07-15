Под Томском задержали главу ячейки "Свидетелей Иеговы"

В Томской области вновь обнаружили ячейку "Свидетелей Иеговы" - в закрытом городе Северске.

- Задержан предположительный организатор деятельности экстремистской организации. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщает СУ СКР по Томской области.

По данным следствия, запрещенная в России религиозная организация "Свидетелей Иеговы" работала в Северске около трех лет. Члены ячейки встречались на конспиративных собраниях, где обсуждали планы по вербовке новых участников из числа жителей города.

В прошлом году ячейка "Свидетелей Иеговы "Северная, Томск" была ликвидирована в самом Томске. Руководителя и проповедника организации приговорили к шести годам лишения свободы.