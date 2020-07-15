В Омске группу аптекарей задержали за сбыт лекарств наркоманам

В Омске за незаконный оборот сильнодействующих веществ задержана 34-летняя владелица сети аптек и три фармацевта.

Предпринимательница использовала свои аптеки для сбыта психоактивного препарата, пользующегося популярностью у наркоманов. Данный медикамент находится в реестре препаратов предметно-количественного учета и должен отпускаться пациентам строго по рецепту врача. Однако в сети аптек торговля лекарством с наркогенными свойствами была поставлена на поток.

При поступлении товара в аптеку фармацевты избавлялись от потребительской упаковки, для того, чтобы лекарства нельзя было идентифицировать. Сильнодействующие вещества отпускались без предъявления рецепта и исключительно за наличный расчет, без кассового чека. Слухи о "добрых" фармацевтах быстро распространились среди омских наркоманов.

- Для конспирации противоправной деятельности злоумышленники пользовались сленговыми названиями препаратов, чтобы исключить их продажу посторонним покупателям, - сообщает МВД России.

Владелицу сети аптек и трех фармацевтов задерживали при силовой поддержке спецназа "Гром". В ходе обысков в доме у предпринимательницы была обнаружена крупная сумма денег. А на аптечных складах хранилось более 54 тысяч пачек сильнодействующих веществ стоимостью 6,5 миллиона рублей.

- Возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.