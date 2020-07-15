Пожар в петербургской пятиэтажке произошел из-за хлопка газа

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку из-за пожара в пятиэтажке по улице Краснопутиловской.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, пожару предшествовал хлопок бытового газа.

Сейчас на месте работают следователи, вместе с сотрудниками МЧС они осматривают место происшествия.

Напомним, ранним утром произошел пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже. Из квартиры вынесли хозяйку, с сильным ожогами ее госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.