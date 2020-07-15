В Череповце осудили мужчину за призывы поджечь детский сад

В Череповце вынесен приговор мужчине, который осенью прошлого года он через социальные сети искал сообщников для проведения террористического акта в детском саду.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, дело мужчины рассматривал суд присяжных. Все присяжные единогласно признали мужчину виновным в приискании участников убийства. Сегодня суд определил для него меру наказания - ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, мужчина обещал выплатить своим сообщникам по 10 тысяч рублей. Череповчанин написал на своей странице, что во время теракта планируется зарезать воспитательницу и поджечь детский сад вместе с детьми.

Рассматривая данное дело, суд пришел к выводу, что подозреваемый, разместив такое объявление на своей странице, планировал привлечь внимание к своей личности и продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу.

В первую очередь внимание к аккаунту проявили сотрудники правоохранительных органов. Череповчанина задержали, во время следствия он находился под арестом.