Аэропорт Краснодара эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке

В среду свыше 800 пассажиров международного аэропорта Краснодара эвакуировали из-за поступившей информации о заложенной в здании взрывчатке. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Сообщение о возможном минировании поступило в аэропорт в 11:13, - рассказал сотрудник пресс-службы аэропорта. - Все пассажиры, находившиеся в помещениях терминала, были срочно эвакуированы. Четыре рейса задержаны. Сейчас здание обследует оперативная группа с кинологами.

Это уже второй случай ЧП подряд. Накануне, 14 июля все пассажиры также были выведены на улицу после сообщения о "минировании" одного из самолетов. Информация не подтвердилась, и уже к обеду аэропорт вернулся к штатному режиму работы.