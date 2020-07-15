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15.07.2020 11:00
Рубрика: Общество

Крымские ученые разработают материалы для хранения больших объемов данных

Текст: Илья Изотов
В Крымском федеральном университете создадут лабораторию высококачественных многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения, которые позволят увеличить скорость обработки информации и решить проблему больших данных. Это станет возможным благодаря технологии получения магнитных кристаллов - ферритов-гранатов, что активно применяются в разных сферах современной науки и технологии.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Проект реализуется в рамках мегагранта под руководством профессора Российской академии наук, доцента Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Владимира Белотелова. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Развивающая наука ставит новые задачи и проблемы, в частности, ускорения обработки данных, повышения плотности записи и считывания информации, - рассказал доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Белотелов. - Каждый день приходится обрабатывать огромные потоки данных, и текущие технологии, основанные на электронике, с этим уже не справляются. Надо искать новые подходы, в частности, с помощью таких физических направлений, как фотоника и спинтроника. В фотонике для передачи и обработки информации используются фотоны, а в спинтронике для работы с данными используют спины. На мой взгляд, очень важно изучить взаимодействие фотонов со спинами.

В Крымском федеральном университете создаются высококачественные магнитные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве исследуют взаимодействие света с магнитными структурами.

- У нас возникла идея объединить эти направления и открыть здесь лабораторию, в которой будут создавать и исследовать эти материалы на новом уровне, - отметил Владимир Белотелов. - Для таких научных исследований вуз закупает новое технологическое оборудование, которое позволит получать магнитные материалы, обладающие еще более высоким качеством и требуемыми свойствами. Сейчас мы выращиваем и синтезируем монокристаллические тонкие пленки ферритов-гранатов, на основе которых мы планируем создавать разные наноструктуры, в которых эффективность взаимодействия света и спинов значительно выше, чем для однородных пленок.

В августе КФУ получит фемтосекундный лазер - один из основных приборов для исследований, позволяющий изучить воздействие света на намагниченность новых материалов.

- Если научиться эффективно управлять намагниченностью с помощью света, откроются большие возможности для создания новых сенсорных устройств, устройств обработки и записи информации, - уверен ученый.

В 2019 году Крымский федеральный университет впервые стал победителем конкурса министерства науки и высшего образования РФ на получение мегагрантов. На реализацию двух научных проектов в области материаловедения и агрономии было выделено 180 миллионов рублей.

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