Для организаций и индивидуальных предпринимателей - участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в 7,6%. Закон с поправками в Налоговый кодекс публикует "РГ".

Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города Севастополя была создана 1 января 2015 года. Согласно действующему налоговому законодательству ее участники, получившие такой статус через три года после ее создания (то есть после 1 января 2018 года), теряют право на применение пониженных тарифов страховых взносов и должны применять общеустановленные тарифы.

Закон устанавливает с 1 января 2020 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Участники СЭЗ, получившие такой статус с 1 января 2018 года, будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 года, а те, кто получил такой статус, начиная с 1 января 2020 года, - со следующего месяца после его получения.

"Льгота по страховым взносам является наиболее востребованной из всего набора предоставляемых льгот среди участников, в том числе, поскольку 93% участников СЭЗ относится к МСП", - пояснили в минэкономразвития.

По данным ведомства, в Крыму и Севастополе зарегистрировано свыше 1,6 тысячи участников СЭЗ. "Общий объем заявленных капитальных вложений по заключенным договорам (инвестиционным проектам) составляет около 88 млрд рублей. Количество рабочих мест, планируемых к созданию участниками СЭЗ, составляет около 62 тысяч", - уточнили в министерстве.