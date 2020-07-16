Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 6; 2005, N 24, ст. 2312; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 30, ст. 3614; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; N 11, ст. 1492; N 30, ст. 4593; N 48, ст. 6729, 6731; 2012, N 49, ст. 6751; 2013, N 30, ст. 4081; N 44, ст. 5640; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1838; N 48, ст. 6647, 6657; 2015, N 1, ст. 18; N 48, ст. 6694; 2016, N 7, ст. 920; N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844, 6848; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 16; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7325; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2565; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5090, 5093, 5096; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 23, ст. 2908; N 30, ст. 4112; N 31, ст. 4414; N 39, ст. 5374, 5375; 2020, N 14, ст. 2032; N 24, ст. 3746) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 266:

а) дополнить новым абзацем седьмым и абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

"Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются суммы прекращенных перед налогоплательщиком - кредитной организацией денежных обязательств по уплате задолженности по кредитному договору при выполнении следующих условий:

кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;

в отношении кредитного договора кредитной организации в 2020 и (или) в 2021 году предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

б) абзац седьмой считать абзацем десятым;

2) подпункт 14 пункта 4 статьи 271 изложить в следующей редакции:

"14) дата уплаты процентов для доходов в виде процентов по кредитному договору:

предусмотренная кредитным договором, заключенным специализированным застройщиком с уполномоченным банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

установленная при изменении условий кредитного договора в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 года N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа";

предусмотренная кредитным договором, указанным в пункте 622 статьи 217 или подпункте 214 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса.";

3) подпункт 12 пункта 7 статьи 272 изложить в следующей редакции:

"12) дата уплаты процентов для расходов в виде процентов по кредитному договору:

предусмотренная кредитным договором, заключенным специализированным застройщиком с уполномоченным банком, на предоставление целевого кредита в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

установленная при изменении условий кредитного договора в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 года N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа";

предусмотренная кредитным договором, указанным в подпункте 214 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса;";

4) в статье 427:

а) в подпункте 11 пункта 1:

в абзаце третьем слова "органами управления свободной экономической зоной по месту нахождения такого плательщика;" заменить словами "высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым или высшим исполнительным органом государственной власти города федерального значения Севастополя (в зависимости от места нахождения такого плательщика).";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя в течение трех рабочих дней после внесения в единый реестр участников свободной экономической зоны записи о включении плательщика в указанный реестр либо записи о заключении с плательщиком, имеющим статус участника свободной экономической зоны, другого договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне представляют в электронном виде в налоговые органы информацию о согласованном с таким плательщиком перечне рабочих мест физических лиц, занятых в реализации соответствующего инвестиционного проекта в свободной экономической зоне. В случае внесения участником свободной экономической зоны изменений в перечень рабочих мест физических лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне, указанная информация должна быть представлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым или высшим исполнительным органом государственной власти города федерального значения Севастополя в электронном виде в налоговые органы в течение трех рабочих дней после согласования таких изменений;";

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Плательщики, указанные в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, получившие статус участника свободной экономической зоны до 1 января 2018 года, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, в течение десяти лет со дня получения ими статуса участника свободной экономической зоны начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус.

Плательщики, указанные в подпункте 11 пункта 1 настоящей статьи, получившие статус участника свободной экономической зоны начиная с 1 января 2018 года, применяют пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, но не ранее чем с 1 января 2020 года. При этом пониженные тарифы страховых взносов применяются таким участником свободной экономической зоны до окончания срока существования свободной экономической зоны при условии, если разница между суммой страховых взносов, исчисленной исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, и суммой страховых взносов, исчисленной с применением пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, определяемая участником свободной экономической зоны нарастающим итогом с начала применения пониженных тарифов страховых взносов, не превышает величину, равную объему осуществленных капитальных вложений за аналогичный период, умноженную на коэффициент, размер которого устанавливается Правительством Российской Федерации в зависимости от вида экономической деятельности, осуществляемого участником свободной экономической зоны. С 1-го числа месяца, в котором возникло такое превышение, до 1-го числа месяца, в котором такое превышение устранено, вместо пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, применяются тарифы страховых взносов, установленные пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса.

Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, представляют в электронном виде в налоговые органы сведения об осуществленных за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода плательщиками, получившими статус участника свободной экономической зоны начиная с 1 января 2018 года, капитальных вложениях. При этом в целях настоящего пункта понятие "капитальные вложения" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Для плательщиков, утративших статус участника свободной экономической зоны, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не применяются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен такой статус.

В случае расторжения договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда сумма страховых взносов подлежит восстановлению исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, и уплате за весь период реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне без соответствующих пеней в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был расторгнут договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, с учетом уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений абзацев седьмого - девятого пункта 2 статьи 266, абзацев третьего и четвертого подпункта 14 пункта 4 статьи 271, абзацев третьего и четвертого подпункта 12 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Положения абзацев седьмого - девятого пункта 2 статьи 266, абзаца четвертого подпункта 14 пункта 4 статьи 271, абзаца четвертого подпункта 12 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по 31 декабря 2021 года.

4. Положения абзаца третьего подпункта 14 пункта 4 статьи 271, абзаца третьего подпункта 12 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются по 31 декабря 2024 года.

5. Высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения Севастополя не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором настоящий Федеральный закон вступит в силу, представляют в электронном виде в налоговые органы информацию о согласованных с участниками свободной экономической зоны, получившими такой статус в период с 1 января 2018 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, перечнях рабочих мест физических лиц, занятых в реализации соответствующих инвестиционных проектов в свободной экономической зоне, а также сведения об осуществленных такими участниками свободной экономической зоны капитальных вложениях за каждый месяц отчетного периода - полугодие 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин