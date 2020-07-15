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15.07.2020 13:14
Рубрика: Культура

"Отпуск" с приключениями

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 154(8208)
В Геленджике начались съемки комедийного сериала "Отпуск" для одного из федеральных телеканалов. Главные роли исполнят Татьяна Догилева, Павел Майков, Арарат Кещян и начинающий актер Кузьма Сапрыкин.

В центре сюжета - семья из Северодвинска, которая одиннадцатый год подряд проводит свой отпуск у Черного моря. Однако в этот раз он пошел не по плану: старший отпрыск сделал предложение своей возлюбленной - дочери хозяина курортного отеля. Две семьи (одна - с севера, другая - с юга) пережили массу трудностей, прежде чем смогли найти общий язык. Зрители увидят эту историю уже весной 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Как отметили в краевой администрации, в Геленджике хорошие условия для съемок - инфраструктура, природное разнообразие, море, горы, поселки. Кроме того, создатели сериала (и другие кинематографисты), ведущие съемки на территории региона, смогут получить компенсацию до 20 процентов затрат. Порядок финансирования поручил разработать губернатор Кубани. Поддержка будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.

Кстати, город-курорт не в первый раз попадает на большой экран. Ранее здесь снимали фильмы "Марафон" с Михаилом Пореченковым и "Горько!" с шоуменом Сергеем Светлаковым. А в 2019 году шли съемки сериала "Ищейка" о подполковнике полиции Александре Кушнир, успешно раскрывающей тяжкие преступления. Главную роль исполнила актриса Анна Банщикова.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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