В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин

В Крыму с 16 июля снизятся цены на некоторые марки автомобильного горючего. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов, уточнив, что эта приятная для потребителей новость появилась благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.

- С 16 июля будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92, и на 50 копеек - на дизельное топливо. Понижение цены не касается премиальных видов топлива, - заверил Аксенов. - Эта договоренность окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике: она важна как для крымчан, так и для гостей полуострова.

Аксенов объяснил причину резкого взлета розничных цен на автотопливо: это логистические проблемы, а также повышение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27 процентов. Производители топлива, в свою очередь, объясняют эту цифру резко возросшим спросом на автомобильное топливо после двухмесячных карантинных мер в стране. Спрос на горючее резко превысил предложение, а чтобы ситуация на рынке стабилизировалась, и НПЗ набрали необходимую мощность, нужно время.

Напомним, накануне Крымское УФАС заявило о заведении дела на крупнейшую сеть АЗС полуострова за монопольное повышение цены на бензин.

В Крыму за июнь-июль 2020 года сильнее всего - практически на четыре рубля, до 53 рублей за литр - подорожал бензин марки АИ-95. В среднем на два рубля - до 47 рублей за литр - бензин АИ-92. И это несмотря на то, что власти республики обещали его удешевление после запуска грузового движения по Крымскому мосту.