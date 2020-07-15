В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму

В Крыму в 2020 году упростили порядок предоставления компенсации затрат на приобретение школьной формы детям из многодетных семей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК - министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

Получить компенсацию можно без предоставления справки о доходах семьи и документов, подтверждающих затраты на покупку.

По словам Елены Романовской, в текущем году размер компенсации составит 3 317,4 рублей на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося очно в школе, лицее, гимназии Республики Крым.

Компенсацию получат около 60 тысяч детей.

Прием заявлений на выплату компенсации начнется с 1 августа. Подать заявление можно в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства, а также при посещении офисов "Мои документы". Также необходимо предоставить паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет, паспорт ребенка старше 14 лет, удостоверение многодетной семьи, выданное в Крыму, и реквизиты расчетного счета, на который будет перечислена компенсация. Решение о назначении выплаты принимается в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.

Напомним, в Крыму начали выплачивать компенсацию за школьную форму многодетным семьям с 2019 года.