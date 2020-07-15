Ветеранам Севастополя было отказано в присвоении статуса на основании российского законодательства, из-за чего они до сих пор не получили выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проблема обсуждалась в Заксобрании Севастополя во время отчета городского департамента труда и соцзащиты.

Как сообщил депутат ЗС Андрей Куринов, несколько ветеранов обратились за помощью к депутатам и общественникам, поскольку так и не получили положенные выплаты.

Директор департамента соцзащиты Станислав Борисенко объяснил: жители не потрудились вовремя установить ветеранский статус в соответствии с российским законодательством.

- Благодаря закону N6-ФКЗ (федеральный конституционный закон от 21.03.2014 о принятии Крыма в РФ) меры соцподдержки, которыми ранее пользовались жители города Севастополя, продолжали действовать, - сообщил Борисенко. - И многие махнули рукой на установление российского статуса. Потому что не было "цимеса". А когда сообщили о выплатах в 75 и 50 тысяч от президента, которые даются только федеральным льготникам, то люди стали обращаться, поток был большой. Мы никого не выпроваживали, а наоборот, принимали и помогали оформлять документы тем, у кого есть основания для получения федерального статуса.

По словам Борисенко, всего в этом году выплаты ко Дню Победы через Пенсионный фонд были перечислены 1963 севастопольским ветеранам. За последние несколько месяцев 69 жителям Севастополя присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с ФЗ N5 "О ветеранах". Двое из них прошли всю войну с оружием в руках. Новые сведения переданы в ПФР для начисления выплат.

Но некоторые получили отказы, поскольку их документов оказалось недостаточно для подтверждения статуса.

Борисенко заявил, что никого из ветеранов не выпроводили, но это не так. Героиня публикации "РГ" Тарасова Галина Алексеевна с 2017 года пытается вернуть ветеранский статус, установленный при Украине (статья "В списках не значится" опубликована в номере от 12.02.2020). Живя в детдоме в годы войны, она работала в колхозе, в швейной мастерской, помогала раненым в госпитале. На основании таких же, как у Тарасовой, архивных справок, органы соцзащиты других субъектов РФ присваивали ветеранский статус ее подругам по детдому. Но в Севастополе документы не признали. А как-то иначе подтвердить, что она воспитывалась в детдоме и работала вместе с другими детьми, уже невозможно.

Несколько десятков дел ветеранов, лишенных чиновниками статуса, ведет прокуратура Севастополя. Как сообщила в ответе на запрос "РГ" начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства городской прокуратуры Анна Иванченко, только в 2020 году выявлено 27 нарушений прав ветеранов и инвалидов. В суды подано 13 исков в защиту их интересов. Пятерым жителям Севастополя органы соцзащиты выдали ветеранские удостоверения на основании решений судов.

Севастопольским ветеранам пришлось подтверждать свой статус, несмотря на то, что они уже однажды его получили при Украине. А в соответствии со статьей 12 закона N6-ФКЗ в Крыму и Севастополе действуют документы, дающие право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных социальных выплат, выданные официальными органами Украины, без какого-либо подтверждения со стороны государственных органов РФ. Это правило вводилось специально, чтобы пенсионерам, ветеранам, социально незащищенным людям не приходилось обивать пороги кабинетов чиновников, получать кипы справок, ходить по судам. Но чиновники трактуют закон иначе.

В архивах к настоящему времени мало что сохранилось, подлинность документов доказать невозможно. Особенно о работе в тылу: трудовые книжки не заводились, вместо этого велся учет трудодней, на руки людям давали справки, но в архивах подтверждений этому нет. Многие, получая ветеранский статус в 1990-х годах, записывали показания тогда еще живых свидетелей: односельчан, сотрудников, руководителей колхозов и госучреждений. Но сейчас и эти документы не принимают.

В прокуратуре Севастополя пояснили, что замена документов на российские предусмотрена законом от 22.12.2014 N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты на территориях Республики Крым и Севастополя". Льготники могут заменить документы, чтобы получать соцподдержку по российскому законодательству. Для этого они должны предоставить документ, содержащий сведения об обстоятельствах, событиях и фактах, подтверждающих статус.

Получается, что ветеранов Севастополя и Крыма заставили заново проходить процедуру установления статуса, как будто они получают его впервые. С точки зрения законодательства все верно, но в отношении пожилых людей, возраст которых перевалил за 90, это крайне несправедливо.

P.S.

Еще несколько примеров. Елена Ивановна Голубова в 13-летнем возрасте пришла работать в колхоз имени Кирова в селе Новогригорьевка Генического района Херсонской области. Осенью 1943 года село освободили от фашистов. На полях требовались работники, шли все от мала до велика. Елена Ивановна трудилась в колхозе до 1985 года, а выйдя на пенсию, переехала в Севастополь. За работу в годы Великой Отечественной войны ей положен статус труженика тыла. Однако официальные документы о трудовой деятельности в военные годы не сохранились. В украинский период, чтобы получить ветеранский статус, Голубова собрала свидетельские показания, которые подтверждали ее слова. Но соцзащиту Севастополя в наши дни эти документы не удовлетворили. Ветерана отправили за справками в украинский архив, из которого вряд ли теперь ответят на запросы из Севастополя.

По информации прокуратуры Севастополя, соцзащита отказала в статусе ветерана Великой Отечественной войны 87-летней женщине, которая с 1943 по 1950 годы работала в колхозе "Победа" Прохоровского района Белгородской области. Она также предоставила протоколы опроса свидетелей, составленные в 1995 году.

Другая женщина, 1932 года рождения, с сентября 1944-го по 9 мая 1945 работала в колхозе имени Ворошилова (сейчас это агрофирма "Черноморец") в селе Угловое Бахчисарайского района. То есть это здесь, под боком, сразу за границами Севастополя. Но свидетельские показания снова не устраивают чиновников. Собрать их во второй раз уже невозможно: очевидцев нет в живых.

И таких примеров немало. Рассчитывать ветераны пока могут только на решение суда.

"Если архивные документы, подтверждающие факт работы в тылу в период Великой Отечественной войны, отсутствуют, то удостоверение ветерана войны - труженика тыла может быть выдано на основании судебного решения об установлении факта, имеющего юридическое значение", - пояснили в прокуратуре.