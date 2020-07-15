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Рубрика: Общество

Никаких коттеджей

Место гибели воинов 365-й зенитной батареи защитили от застройки
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 153(8207)
Городские власти утвердили зону охраны 365-й зенитной батареи, бойцы которой ценой своей жизни сдерживали наступление немцев на Севастополь в годы Великой Отечественной войны. В наши дни защита потребовалась самой батарее: в Год памяти и славы неблагодарные потомки затеяли стройку на костях.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

"РГ" писала об этом в статье "Непокоренная батарея" в номере от 14.05.2020. Владелец участка, выделенного под застройку в украинские годы, решил возвести частный дом всего в нескольких метрах от памятника и братского захоронения. Первая попытка начать стройку была в 2016 году, но объединению поисковых отрядов "Долг" удалось батарею отстоять. В 2020-м надел приобрел новый хозяин. Общественники забили тревогу, достучались до Генпрокуратуры РФ, которая инициировала проверку законности выделения участка и возможного строительства.

Фото: Архив Марины Гавриленко
Прокуратура Севастополя проверит законность стройки на Высоте Героев

Несмотря на это, в начале июля на участок снова приехала техника, начали завозить стройматериалы. Рабочих встретил десант поисковиков, чиновников и казаков. Они дежурили на территории, чтобы там не появились забор и котлован.

Больше всего общественников возмутило, что застройка священного места, где каждый метр земли был изувечен снарядами и полит кровью бойцов, началась именно 3 июля, в день, когда завершилась вторая героическая оборона Севастополя 1941-1942 годов. Они более 20 лет добивались от властей города создания мемориала. Но вместо этого при Украине всю окружающую землю "распилили" на участки вплоть до границ памятника воинам 365-й батареи. Обелиск установили еще в 1952 году, с 1975-го он находился под охраной государства, в 2017 стал объектом культурного наследия РФ регионального значения. Как раз возле него и хотели строить коттедж.

В 2019 году всю территорию и сооружения 365-й зенитной батареи внесли в список объектов культурного наследия. Границы объекта включают бывший командный пункт, орудийные дворики, блиндажи. В соответствии с федеральным законодательством, в 100-метровой защитной зоне запрещено капитальное строительство.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Для военных батарей Севастополя установят охранные зоны

Но все это не остановило владельца участка. Он утверждает, что купил землю в этом году, и сделка не вызвала у него сомнений: никто его не предупредил, что рядом находится памятник и строить капитальные сооружения нельзя. Там он собирался возвести дом на продажу. Он считает, что город должен компенсировать ему убытки или предоставить другой надел в таком же "экологичном районе".

Однако и. о. начальника Севнаследия Ирина Масликова полагает, что собственник знал о защитной зоне памятника и запрете на капстроительство.

Теперь у 365-й зенитной батареи установлена зона охраны. Территория на высоте 60.0 (Высоте Героев) получила статус охраняемого ландшафта.

- Разрешено воссоздание утраченных объектов, имеющих историческую и эстетическую ценность, снос диссонирующих объектов, проведение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объекта культурного наследия: прокладка инженерных сетей, благоустройство. Запрещена вырубка зеленых насаждений, новое строительство и хозяйственная деятельность, приводящая к загрязнению ландшафта и окружающей среды, - сообщила Масликова.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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