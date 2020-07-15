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15.07.2020 11:47
Рубрика: Общество

В Сочи отметят День леопарда на Кавказе

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка

Сегодня, 15 июля, отмечается неофициальный День леопарда на Кавказе. В этот день четыре года назад состоялось значимое для сохранения биологического разнообразия Северокавказского региона событие: после почти полувекового отсутствия в дикую природу были выпущены три особи переднеазиатского леопарда, родившиеся в Центре восстановления леопарда на Кавказе.

В Сочинском национальном парке стартует большой информационно-событийный марафон "Друзья переднеазиатского леопарда", который продлится два месяца. Партнер марафона - хоккейный клуб "Сочи" - подготовил серию конкурсов. Посетителей матчей ждут интерактивные площадки, розыгрыши с призами и подарками.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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Как уже писала "РГ", в этом году в канун праздника в семействе леопардов случилось пополнение - 4 июля у пары самца Задига и самки Анреи родился котенок. Пол котенка станет известен только через два месяца. Поэтому марафон открывается конкурсом на выбор клички для юного леопарда, который продлится до самого определения его пола.

В Кавказском заповеднике сегодня откроется Арт-резиденция. Концерт состоится в 20.00 на открытой сцене кордона Лаура в сочинском поселке Красная Поляна под звездным небом у костра.

- Искусство, будь то музыка или живопись, всегда помогало обратить внимание на красоту природы или проблемы, - рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. - Мы надеемся, что с помощью нашей Арт-резиденции сможем шире и ярче рассказать о природе Кавказа, привлечь к заповеднику внимание как местных жителей, так и гостей из России и других стран.

Справка "РГ"

В 2008 году по инициативе президента страны Минприроды РФ приняло Программу по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2012 году Программа получила международное признание, и центр пополнился парой леопардов из Лиссабонского зоопарка. Летом 2013 года у пары из зоопарка и у их диких "собратьев" родилось по два котенка - Виктория, Фишт, Гром, Ахун. С 2013 по 2020 год в центре родилось 20 котят.

В июле 2016 года после тщательной подготовки и отбора в дикую природу были выпущены три зверя. Это произошло на южном отроге массива Ятыргварта в Восточном отделении Кавказского заповедника. В 2018 году еще три хищника "вышли в свет": два в нацпарке "Алания" и один в Кавказском заповеднике. 

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