Гендиректора "Титановой долины" отпустили под залог в 2,5 млн руб

Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения для гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.

"Удовлетворено ходатайство защиты обвиняемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на залог в сумме 2,5 миллиона рублей", - сообщили в инстанции.

Напомним, топ-менеджера задержали вечером 17 февраля в центре города. Его адвокаты сообщили, что ему передали от подрядчика некий сверток, и назвали произошедшее провокацией. Ночью того же дня гендиректора ОЭЗ доставили в Следственный комитет, в его квартире и офисе провели обыск с изъятием финансовых бумаг. На следующий день задержали и бывшего замминистра экономики области Михаила Шилиманова (ему вменяется пособничество во взяточничестве).

По предварительным данным следствия, в середине 2019 года подозреваемый потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки и за оплату выполненных работ по договору.

После задержания Кызласов находился под стражей. Сегодня суд принял решение изменить меру пресечения.

"Денежный залог должен быть внесен на счет управления Судебного департамента области до 27 июля. Срок содержания обвиняемого под стражей продлен до 31 июля", - сообщили в суде, подчеркнув, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.