В Шадринске число отравившихся шаурмой выросло до 53

В городе Шадринске Курганской области за медицинской помощью из-за пищевого отравления за два дня обратилось 53 человека, семнадцать госпитализированы, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, по предварительным данным, отравление произошло шаурмой, которую люди покупали в одном из павильонов общепита. Вчера на 9 часов утра было известно о 28 случаях отравления, на 11 часов их количество выросло до 34, а сегодня превысило 50. В тяжелом состоянии нет никого.

Тем временем, Шадринская межрайонная прокуратура потребовала от территориального отдела Роспотребнадзора провести внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, который продавал фастфуд. По данным надзорного ведомства, проверка уже идет.