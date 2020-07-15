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15.07.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Выводное пособие

Сокращенные работники получили гарантию выплат
Текст: Елена Манукиян, Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Все работники, уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением ее численности или штата, смогут получить причитающиеся выплаты. Ранее сотрудники ликвидированных компаний зачастую оставались без положенных выплат. Средний заработок должны выплачивать в течение двух месяцев со дня сокращения. Но организация ликвидировалась, а с ней растворялись в воздухе и положенные выплаты. Поправки, которые публикует "РГ", исправят ситуацию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь в случае ликвидации юрлица работник должен получить все выплаты до завершения ликвидации, частями или единовременно в порядке компенсации: то есть помимо выходного пособия работодатель переведет ему еще две суммы в размере средней зарплаты каждую. "Все выплаты увольняемому работнику при ликвидации организации должны быть перечислены до закрытия организации в налоговой. На момент подачи заявления о внесении сведений о ликвидации в ЕГРЮЛ, факт проведения всех выплат работникам должен быть подтвержден", - сообщили в минтруде.

Фото: iStock
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Работники, попавшие под сокращение численности или штата, также могут претендовать на эти выплаты, если встанут на учет в центр занятости в течение двух недель со дня увольнения и будут числиться безработными больше месяца. Первую выплату работодатель переведет по заявлению в течение 15 дней по истечении второго месяца, вторую - по решению центра занятости в течение 15 дней по истечении третьего месяца.

В новой редакции статья 178 ТК позволяет получить выплаты не в полном объеме, а пропорционально периоду, в течение которого человек числился нетрудоустроенным. Работники Крайнего Севера и приравненных к нему местностей при сокращении могут получать выплаты в течение шести месяцев со дня увольнения при условии, что за это время не смогут найти работу и будут официально безработными. В центр занятости они должны обратиться за 14 дней со дня увольнения. В случае ликвидации организации в день увольнения в порядке компенсации или частями, но до прекращения юрлица работодатель обязан перечислить им выплату в размере пяти средних зарплат.

6 месяцев могут получать выплаты после сокращения работники Крайнего Севера и приравненных местностей, если будут числиться официально безработными

В заявление о ликвидации юрлица работодатели будут обязаны вносить информацию, подтверждающую выплаты увольняемым работникам. Действовавший ранее порядок, который позволял работодателю завершить ликвидацию юрлица до истечения двух месяцев со дня увольнения работника, создавал правовой вакуум и нарушал права работника.

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