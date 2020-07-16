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16 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 203-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Дата подписания 13 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон о гарантированных выплатах сокращенным работникам

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в подпункт "а" пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4217; 2017, N 45, ст. 6586) изменение, дополнив его после слов "расчеты с его кредиторами завершены" словами ", произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации для работников, увольняемых в связи с ликвидацией юридического лица,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин