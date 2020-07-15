Об этом говорится в законе, который публикует "Российская газета". Документ, разработанный правительством, вступит в силу через 90 дней (за исключением ряда положений).
Так, ограничивается величина максимального займа, который можно получить в ломбарде. Она не должна превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Повышается минимальная стоимость невыкупленной вещи, которую ломбард может продавать на открытых торгах. Планка выросла в десять раз - с 30 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, ломбарды в целом будут работать дольше. Сейчас такие организации могут принимать посетителей с 8.00 до 20.00, а новый закон продлит им разрешенное время работы до 23.00.
Запрет на работу с недвижимостью вытекает из обновленного законом определения ломбарда. Так, указывается, что ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.
Также ломбардом сможет называться только юрлицо, которое Банк России включит в госреестр. В случае исключения из реестра организация потеряет право на статус ломбарда. Сейчас госреестр тоже ведется, но на основе данных ЕГРЮЛ, и по мере вступления закона в силу он сменится реестром, сформированным по новым правилам. Кроме того, сейчас Банк России может ограничивать работу ломбардов только через суд, а теперь будет делать это путем исключения из госреестра.
Закон посвящен не только изменениям в работе ломбардов, но и обновляет правила функционирования кредитных потребительских кооперативов (КПК). "Банком России неоднократно выявлялись случаи создания на основе КПК финансовых пирамид, а также случаи злоупотребления со стороны органов управления КПК, которые приводили к негативным финансовым последствиям в КПК, в том числе к банкротству", - указывали авторы документа.
В связи с этим КПК должны будут раскрывать информацию о своей деятельности в интернете в случае, если в состав такой организации входит более трех тысяч человек. КПК будут обязаны уведомлять Банк России об открытии обособленных подразделений. Также закон исключает возможность смены организационно-правовой формы КПК.