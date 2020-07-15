Правила работы ломбардов заметно изменятся. В частности, ограничится предельный размер займа, который они смогут выдавать, в них невозможно будет заложить недвижимость, а работать при этом они смогут на три часа дольше. Кроме того, Банк России по другим правилам будет вести госреестр ломбардов - только входящая туда организация имеет право так называться.

Об этом говорится в законе, который публикует "Российская газета". Документ, разработанный правительством, вступит в силу через 90 дней (за исключением ряда положений).

Так, ограничивается величина максимального займа, который можно получить в ломбарде. Она не должна превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Повышается минимальная стоимость невыкупленной вещи, которую ломбард может продавать на открытых торгах. Планка выросла в десять раз - с 30 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, ломбарды в целом будут работать дольше. Сейчас такие организации могут принимать посетителей с 8.00 до 20.00, а новый закон продлит им разрешенное время работы до 23.00.

Запрет на работу с недвижимостью вытекает из обновленного законом определения ломбарда. Так, указывается, что ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.

Сейчас ломбарды могут работать с 8.00 до 20.00, новый закон даст им возможность принимать клиентов до 23.00

Также ломбардом сможет называться только юрлицо, которое Банк России включит в госреестр. В случае исключения из реестра организация потеряет право на статус ломбарда. Сейчас госреестр тоже ведется, но на основе данных ЕГРЮЛ, и по мере вступления закона в силу он сменится реестром, сформированным по новым правилам. Кроме того, сейчас Банк России может ограничивать работу ломбардов только через суд, а теперь будет делать это путем исключения из госреестра.

Закон посвящен не только изменениям в работе ломбардов, но и обновляет правила функционирования кредитных потребительских кооперативов (КПК). "Банком России неоднократно выявлялись случаи создания на основе КПК финансовых пирамид, а также случаи злоупотребления со стороны органов управления КПК, которые приводили к негативным финансовым последствиям в КПК, в том числе к банкротству", - указывали авторы документа.

В связи с этим КПК должны будут раскрывать информацию о своей деятельности в интернете в случае, если в состав такой организации входит более трех тысяч человек. КПК будут обязаны уведомлять Банк России об открытии обособленных подразделений. Также закон исключает возможность смены организационно-правовой формы КПК.