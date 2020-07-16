Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1997, N 10, ст. 1120; 1999, N 8, ст. 973; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2008, N 49, ст. 5748; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 45, ст. 6154; 2015, N 17, ст. 2474; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 18, ст. 2560; N 49, ст. 7523; 2019, N 31, ст. 4430) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце восьмом слова "не является членом кооператива и" исключить;

б) в абзаце семнадцатом слова "кредитном кооперативе" заменить словами "сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (далее - кредитный кооператив)";

в) в абзаце двадцать первом слова "сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы" заменить словами "кредитные кооперативы";

2) в статье 4:

а) в пункте 5 слова "страхованию (страховые кооперативы)," исключить;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Кредитные кооперативы создаются в целях организации финансовой взаимопомощи членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов посредством:

1) объединения паевых взносов членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов, средств, привлекаемых в кредитные кооперативы в форме займов, полученных от членов кредитных кооперативов и ассоциированных членов кредитных кооперативов, и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставами кредитных кооперативов;

2) размещения указанных в подпункте 1 настоящего пункта денежных средств путем предоставления займов членам кредитных кооперативов для удовлетворения их финансовых потребностей.";

в) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Полное наименование кредитного кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи, должно содержать слово "кредитный".";

г) пункт 10 признать утратившим силу;

3) в пункте 1 статьи 7 слова "и страховых" исключить;

4) в пункте 3 статьи 33 слово ", страховые" исключить;

5) в статье 401:

а) в абзаце четвертом пункта 7 слова "финансовых и" исключить;

6) абзац третий пункта 9 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:

"16. Кредитный кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.

17. В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, на должности председателя кредитного кооператива, исполнительного директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.";

6) в статье 402:

а) в пункте 1:

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 настоящей статьи и подпунктом 21 пункта 5 статьи 403 настоящего Федерального закона, необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитных кооперативов;";

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том числе ограничить кредитному кооперативу полностью или частично осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и ассоциированных членов, выдачу займов и проведение иных операций, а также требовать замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае:

неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, а также однократного воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива.

Установленные в соответствии с настоящим подпунктом ограничения деятельности кредитного кооператива действуют до истечения указанного в предписании о введении соответствующего ограничения срока или до отмены предписания;";

в подпункте 11:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об ограничении деятельности кредитного кооператива, указанного в абзаце первом подпункта 10 настоящего пункта;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;";

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) вправе направлять своих представителей на общее собрание членов кредитного кооператива.";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Кредитные кооперативы, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы последующего уровня, а также кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив.";

7) в статье 403:

а) в пункте 4:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) при осуществлении Банком России надзорных функций в отношении деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) размер активов кредитного кооператива превышает определенное нормативным актом Банка России значение.";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Банк России при наличии информации о возможном нарушении кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России направляет данную информацию в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является такой кредитный кооператив, для применения мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящей статьи.";

в) в пункте 5:

подпункт 1 после слов "юридических лиц," дополнить словами "за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение,";

в подпункте 2 слово "Формы" заменить словом "Форма";

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) обязана в соответствии с требованиями, установленными Банком России, составлять и представлять в Банк России отчетность кредитных кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992; N 45, ст. 5426; 2013, N 51, ст. 6683, 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2018, N 18, ст. 2560; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ломбард не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся акционерами (участниками) ломбарда.";

в) в части 3 слова "20 часов" заменить словами "23 часов";

г) часть 4 после слов "краткосрочных займов гражданам" дополнить словами "под залог движимых вещей (движимого имущества), принадлежащих заемщику и предназначенных для личного потребления", после слов "хранения вещей," дополнить словами "сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности (аренды, субаренды), осуществления деятельности банковского платежного агента,";

д) в части 8 слова "документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда" заменить словами "отчетность и иную информацию в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России";

2) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Требования к должностным лицам ломбарда

1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, не может являться:

1) лицо, которое осуществляло функции (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра). При этом под финансовой организацией для целей настоящей статьи понимаются ломбард, кредитная организация, страховая организация, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация;

2) лицо, которое привлекалось два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

3) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти;

4) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

2. Лицом, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо), не может быть лицо, не соответствующее квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Лица, указанные в настоящей статье, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей.";

3) в наименовании статьи 22 слова "учредителям (участникам)" заменить словами "акционерам (участникам)";

4) в статье 23:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Регулирование деятельности ломбардов и надзор за их деятельностью, за исключением их деятельности по хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их деятельности банковского платежного агента, оказания ими консультационных и информационных услуг, осуществляются Банком России.";

б) пункты 2 - 4 части 3 изложить в следующей редакции:

"2) ведет государственный реестр ломбардов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России;

3) запрашивает и получает от ломбардов документы и информацию, необходимые для осуществления Банком России своих функций;

4) осуществляет в установленном Банком России порядке надзор за соблюдением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, за исключением требований к их деятельности по хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их деятельности банковского платежного агента, оказанию ими консультационных и информационных услуг;";

в) в части 4:

пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в пункте 4 слова "и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России" заменить словами "и нормативных актов Банка России в порядке, установленном Банком России";

в пункте 5 слова ", а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России" исключить;

пункт 6 признать утратившим силу;

5) дополнить статьями 25 - 28 следующего содержания:

"Статья 25. Ведение государственного реестра ломбардов

1. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, в том числе изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в указанном реестре, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов осуществляются Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.

2. Ведение государственного реестра ломбардов осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России.

3. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сроки размещения указанных сведений.

4. Банк России в установленные им порядке и сроки представляет любому лицу выписку из государственного реестра ломбардов или информацию об отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Форма выписки из государственного реестра ломбардов и требования к указанной выписке устанавливаются Банком России.

Статья 26. Приобретение статуса ломбарда

1. Юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений о нем из указанного реестра.

2. За внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для ломбардов, со дня приобретения им статуса ломбарда.

4. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов на основании заявления и прилагаемых к нему документов, перечень которых и требования к которым установлены нормативным актом Банка России. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов.

5. Банк России при рассмотрении заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов вправе запросить в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, сведения о государственной регистрации юридического лица, намеревающегося приобрести статус ломбарда.

6. В случае внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов Банк России направляет ломбарду выписку из государственного реестра ломбардов, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов. Форма указанной выписки и требования к ней, а также порядок и сроки ее направления ломбарду устанавливаются нормативным актом Банка России.

7. Ломбард должен иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Ломбард вправе иметь также полное фирменное наименование и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках. Полное фирменное наименование и (при наличии) сокращенное фирменное наименование ломбарда должны содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую форму.

8. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр ломбардов, и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус ломбарда, не может использовать в своем полном наименовании (полном фирменном наименовании) и (при наличии) сокращенном наименовании (сокращенном фирменном наименовании) слово "ломбард" или слова и словосочетания, производные от слова "ломбард". Юридическое лицо, намеревающееся приобрести статус ломбарда, вправе использовать в своем полном фирменном наименовании и (при наличии) сокращенном фирменном наименовании слово "ломбард" в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации юридического лица либо со дня государственной регистрации изменений, связанных с наименованием юридического лица. В случае утраты юридическим лицом статуса ломбарда данное юридическое лицо обязано исключить из своего полного фирменного наименования и (при наличии) сокращенного фирменного наименования слово "ломбард" в течение тридцати календарных дней со дня исключения сведений о нем из государственного реестра ломбардов.

9. Ломбард обязан информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в государственном реестре ломбардов, в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

Статья 27. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов

1. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов являются:

1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, установленным Банком России требованиям;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра ломбардов по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 части 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов;

4) несоответствие юридического лица, намеревающегося приобрести статус ломбарда, его единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, а также лиц, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица, требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов принимается Банком России в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов и должно содержать мотивированное обоснование такого отказа с указанием всех оснований для отказа. Банк России уведомляет юридическое лицо о принятом в отношении этого юридического лица решении об отказе во внесении сведений о нем в государственный реестр ломбардов в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов может быть обжалован в судебном порядке.

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов и прилагаемых к нему документов. Повторная подача указанных документов и принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Статья 28. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов

1. Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов по следующим основаниям:

1) неоднократное нарушение в течение одного года ломбардом требований настоящего Федерального закона, Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и изданных на их основе нормативных актов Банка России, если в течение этого года Банком России к ломбарду неоднократно применялись меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

2) неоднократное нарушение в течение одного года ломбардом требований, установленных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение в течение одного года ломбардом требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;

3) если ломбард в течение одного года не заключил хотя бы один из следующих договоров: договор займа под залог движимых вещей или договор хранения вещей;

4) поступление в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России;

5) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации ломбарда или прекращении деятельности ломбарда в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования.

2. В случае поступления в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в течение сорока пяти календарных дней со дня получения такого заявления.

3. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в соответствии с частью 2 настоящей статьи в случае наличия оснований для исключения сведений об этом юридическом лице из государственного реестра ломбардов, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи.

4. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов по иным основаниям, кроме оснований, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.

5. Информация об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов размещается этим юридическим лицом в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте юридического лица, исключенного из государственного реестра ломбардов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии).

6. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов может быть обжаловано в судебном порядке.

7. Юридическое лицо считается исключенным из государственного реестра ломбардов со дня внесения соответствующей записи в государственный реестр ломбардов.

8. В случае исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов юридическое лицо не вправе заключать с гражданами (физическими лицами) новые договоры займов под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления.";

6) в статье 7:

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Сумма предоставленного ломбардом займа не может превышать сумму оценки заложенной вещи.";

б) в части 4 третье предложение изложить в следующей редакции: "Форма залогового билета устанавливается нормативным актом Банка России.";

в) в части 5:

абзац первый после слова "содержать" дополнить словами "условия договора потребительского займа, соответствующие Федеральному закону "О потребительском кредите (займе)", а также";

в пункте 1 слово "наименование" заменить словами "фирменное наименование";

пункты 5 - 8 признать утратившими силу;

7) пункт 2 части 1 статьи 8 после слов "уплаты процентов за пользование займом" дополнить словами "включительно (за исключением случаев погашения займа в день его выдачи)";

8) в пункте 1 части 4 статьи 9 слово "наименование" заменить словами "фирменное наименование";

9) в статье 13:

а) в части 2 слова "публичных торгов" заменить словами "открытых торгов", слова "тридцать тысяч рублей" заменить словами "триста тысяч рублей", слова "Публичные торги" заменить словами "Открытые торги";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В случае исключения юридического лица из государственного реестра ломбардов реализация невостребованной вещи осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5640; N 51, ст. 6683, 6695; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225; 2019, N 31, ст. 4430; N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков);";

б) в пункте 9 слова "пунктом 4 статьи 116" заменить словами "пунктом 1 статьи 1233";

2) статью 3 дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. Деятельность кредитного кооператива должна быть направлена на удовлетворение финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

32. Уставом кредитного кооператива могут устанавливаться право и порядок приема в члены кредитного кооператива (пайщики) физических лиц, не соответствующих территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), а также право членства в кредитном кооперативе лиц, утративших соответствие территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения членов кредитного кооператива (пайщиков). Число таких членов кредитного кооператива (пайщиков) не должно превышать наименьшее из значений: 10 процентов от суммарного числа членов кредитного кооператива (пайщиков) или одна тысяча членов кредитного кооператива (пайщиков).";

3) в статье 5:

а) часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иных документов и информации, предусмотренных частью 3 статьи 28 и пунктом 8 части 6 статьи 35 настоящего Федерального закона, необходимые для осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитных кооперативов;";

б) пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции:

"7) предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том числе ограничить кредитному кооперативу полностью или частично осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов, выдачу займов и проведение иных операций, а также требовать замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае:

а) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

б) однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, а также однократного воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива;";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Установленные в соответствии с пунктом 7 части 3 настоящей статьи ограничения деятельности кредитного кооператива действуют до истечения указанного в предписании о введении соответствующего ограничения срока или до отмены предписания.";

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Кредитный кооператив, если это не противоречит принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), вправе иметь территориально обособленное от него подразделение.";

4) в части 6 статьи 6 слова "в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов" исключить;

5) главу 1 дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Обеспечение доступа к информации

Кредитный кооператив, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, обязан с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных размещать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем которого является данный кредитный кооператив, информацию и документы, перечень, порядок и сроки раскрытия которых установлены нормативным актом Банка России.";

6) в статье 7:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Кредитный кооператив, за исключением кредитного кооператива второго уровня, создается и действует на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенным уставом кредитного кооператива.";

б) дополнить частями 31 - 311 следующего содержания:

"31. Территориальный принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) основан на их принадлежности к группе лиц (лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц) в пределах территорий, определенных настоящей статьей.

32. Кредитные кооперативы в течение трех лет со дня создания вправе осуществлять деятельность по территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) на территориях не более двух граничащих муниципальных образований, определенных уставом кредитного кооператива. Кредитные кооперативы по истечении трех лет со дня создания вправе осуществлять деятельность по территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) на территориях не более двух граничащих субъектов Российской Федерации, определенных уставом кредитного кооператива.

33. Устав кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на основе территориального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), должен содержать закрытый перечень муниципальных образований и (или) субъектов Российской Федерации, которые являются общими для членов кредитного кооператива (пайщиков), зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц), что является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков).

34. Профессиональный принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) основан на их принадлежности к группе лиц (лицам), имеющих одного работодателя или работодателей, являющихся связанными сторонами, определяемыми в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации, и (или) получающих образование в одной образовательной организации, и (или) являющихся членами одного профессионального союза, и (или) имеющих одну специальность, и (или) являющихся членами семей указанных лиц в случае, если возможность приема членов семьи указанных лиц в члены кредитного кооператива (пайщики) предусмотрена уставом кредитного кооператива.

35. Устав кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на основе профессионального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), должен содержать наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица (юридических лиц) из числа юридических лиц, которые предусмотрены частью 34 настоящей статьи и принадлежность к которым членов кредитного кооператива (пайщиков) является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков), и (или) специальность членов кредитного кооператива (пайщиков), которая выступает критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков).

36. Юридическое лицо может быть членом (пайщиком) кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на основе профессионального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), только если данное юридическое лицо указано в уставе кредитного кооператива и принадлежность членов кредитного кооператива (пайщиков) к данному юридическому лицу является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков).

37. Социальный принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) основан на их членстве в одном общественном объединении, одной ассоциации или иной некоммерческой организации.

38. Устав кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на основе социального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), должен содержать наименование некоммерческой организации, членство в которой является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков), и ее основной государственный регистрационный номер.

39. Юридическое лицо может быть членом (пайщиком) кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на основе социального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), только если данное юридическое лицо является некоммерческой организацией, которая указана в уставе кредитного кооператива и членство в которой является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков). Критерием объединения по социальному принципу членов кредитного кооператива (пайщиков) не может являться их членство в некоммерческой организации, если такое членство необходимо только в целях обеспечения основания для вступления в члены кредитного кооператива (пайщики) или указанная некоммерческая организация не осуществляет иную деятельность в качестве основной.

310. Кредитный кооператив, осуществляющий деятельность на основе социального принципа объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), должен располагать уставом некоммерческой организации, членство в которой является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков), и документами, подтверждающими их членство в этой некоммерческой организации.

311. Принцип (принципы) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенный (определенные) уставом кредитного кооператива, можно изменить путем внесения изменений в устав кредитного кооператива при условии соблюдения кредитным кооперативом требований, установленных настоящим Федеральным законом к объединению членов кредитного кооператива (пайщиков) по соответствующему принципу (принципам).";

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Учредители кредитного кооператива становятся его членами с момента государственной регистрации кредитного кооператива.";

г) часть 6 дополнить словами "и (или) слово, образованное сочетанием букв "кпк", либо иным образом указывать на осуществление деятельности кредитного кооператива, предусмотренной настоящим Федеральным законом", дополнить предложением следующего содержания: "Наименование кредитного кооператива второго уровня должно содержать словосочетание "кредитный кооператив второго уровня".";

7) пункт 2 части 1 статьи 8 дополнить словами ", принцип (принципы) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков)";

8) в статье 9:

а) в части 1 слово ", преобразование" исключить;

б) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Реорганизация кредитного кооператива может быть осуществлена по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме слияния, присоединения, разделения, выделения при условии, что реорганизуемые и создаваемые в результате этой реорганизации юридические лица являются кредитными кооперативами. Реорганизация кредитного кооператива без соблюдения условий, установленных настоящей частью, не допускается. В период деятельности временной администрации кредитный кооператив может быть реорганизован по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) при условии выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации, полученного в установленном Банком России порядке.

6. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:

1) наименование, сведения о месте нахождения реорганизуемого и создаваемого кредитного кооператива;

2) порядок и условия реорганизации кредитного кооператива;

3) список членов избираемых и назначаемых органов реорганизуемого и создаваемого кредитного кооператива;

4) информацию об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;

5) информацию об утверждении учредительных документов реорганизуемого и создаваемого кредитного кооператива с приложением учредительных документов;

6) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации кредитного кооператива.";

9) в части 3 статьи 10 слово "количество" заменить словом "число", слово "количества" заменить словом "числа";

10) в статье 11:

а) часть 1 дополнить словами ", соответствующие принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива с учетом требований, установленных частью 32 статьи 3 и частями 3 - 310 статьи 7 настоящего Федерального закона";

б) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) подается в письменной форме в орган кредитного кооператива, уполномоченный принимать решение о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) на основании устава кредитного кооператива. В указанном заявлении должны содержаться обязательство соблюдать устав кредитного кооператива и сведения о лице, подавшем заявление (далее - заявитель), подтверждающие соответствие принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива. При приеме заявления кредитный кооператив обязан по требованию заявителя предоставить ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и об обязанностях члена кредитного кооператива (пайщика), и (или) учредительные, а также внутренние нормативные документы кредитного кооператива. Кредитный кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме заявителю в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) в случае его несоответствия условиям приема в члены кредитного кооператива, предусмотренным уставом кредитного кооператива. Решение кредитного кооператива об отказе в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) может быть обжаловано в судебном порядке.

3. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения органа кредитного кооператива, уполномоченного принимать решение о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) на основании устава кредитного кооператива, а также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях, со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Запись в указанный реестр вносится после уплаты обязательного паевого взноса, а также вступительного взноса в случае, если внесение вступительного взноса предусмотрено уставом кредитного кооператива.";

11) статью 12 дополнить частями 3 - 5 следующего содержания:

"3. Ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков) осуществляется в электронной форме. Ответственным за ведение, хранение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), а также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре, является единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.

4. Кредитный кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

5. Кредитный кооператив обязан по требованию члена кредитного кооператива (пайщика) в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса предоставить в соответствии с внутренними нормативными документами бесплатно или за плату, не превышающую затрат на изготовление, выписку из реестра членов кредитного кооператива (пайщиков) о его членстве в кредитном кооперативе.";

12) в статье 13:

а) в пункте 3 части 1:

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);";

в подпункте "г" слово "избирать" заменить словами "выдвигать кандидатов, избирать";

б) в пункте 2 части 2 слова "пунктом 4 статьи 116" заменить словами "пунктом 1 статьи 1233";

13) части 2 и 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в определенный уставом кредитного кооператива орган кредитного кооператива, уполномоченный принимать решения о выходе члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива.

Порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Днем выхода члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива является день принятия решения о выходе члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива.

3. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) в течение более чем 30 дней, если иной срок не предусмотрен учредительными документами кредитного кооператива, обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, или в случае несоответствия члена кредитного кооператива (пайщика) принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), на основании которого (которых) создан и действует кредитный кооператив, орган, к полномочиям которого уставом кредитного кооператива отнесено принятие решений об исключении члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива, вправе исключить члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива. Решение об исключении из кредитного кооператива может быть обжаловано в судебном порядке. Исключение члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Днем исключения члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива является день принятия решения об исключении члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива.";

14) статью 15 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. В состав органов кредитного кооператива, за исключением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), могут входить исключительно физические лица, являющиеся членами кредитного кооператива (пайщиками) или работниками кредитного кооператива, а также физические лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика).";

15) статью 16 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае, если заинтересованным лицом является член правления кредитного кооператива, такой член правления не участвует в голосовании по вопросу об одобрении сделки правлением кредитного кооператива.";

16) в части 3 статьи 17:

а) в пункте 6 слова "комитета по займам кредитного кооператива," исключить;

б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111) принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения кредитного кооператива и утверждение положения о его деятельности;";

17) в статье 18:

а) в части 51 слово "количество" заменить словом "число";

б) в части 9 слово "количеством" заменить словом "числом";

18) в статье 19:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) с числом членов кредитного кооператива (пайщиков) более двухсот физических и (или) юридических лиц на день принятия решения о проведении такого общего собрания может проводиться в форме собрания уполномоченных не ранее чем через два года со дня создания кредитного кооператива. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос. Собрание уполномоченных считается правомочным при условии, что в нем принимают участие не менее двух третей от общего количества избранных уполномоченных, если уставом кредитного кооператива не предусмотрено участие большего числа уполномоченных. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не входящих в состав правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не может осуществлять функции уполномоченного. Работники кредитного кооператива не могут составлять более половины от общего числа уполномоченных на день проведения общего собрания. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам. Срок, на который избирается уполномоченный, не может превышать пять лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз. Проведение общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных, в повестку дня которого включен вопрос о ликвидации или реорганизации кредитного кооператива, допускается при условии предварительного уведомления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив, о дне, месте и времени проведения собрания уполномоченных не менее чем за 30 дней, а в случае, если число членов (пайщиков) кредитного кооператива на день принятия решения о проведении собрания уполномоченных превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, также при условии уведомления Банка России не менее чем за 30 дней.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Число членов кредитного кооператива (пайщиков) определяется на день принятия решения о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Количество уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, не может быть менее семи. При этом число членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный, определяется уставом кредитного кооператива и не может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических и (или) юридических лиц. Количество уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов (пайщиков) которого составляет от трех тысяч до десяти тысяч физических и (или) юридических лиц, не может быть менее двадцати. При этом число членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный, определяется уставом кредитного кооператива и не может быть менее десяти и более двухсот пятидесяти физических и (или) юридических лиц. Количество уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов (пайщиков) которого составляет десять тысяч и более физических и (или) юридических лиц, не может быть менее сорока. При этом число членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный, определяется уставом кредитного кооператива и не может быть менее десяти и более пятисот физических и (или) юридических лиц.";

в) в пункте 2 части 4 слово "количество" заменить словом "число";

19) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"5. Правление кредитного кооператива осуществляет подготовку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), формирует повестку дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), направляет уведомления о его созыве, принимает решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, принимает решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в случае отсутствия комитета по займам кредитного кооператива, утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, определенных положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом требований, установленных частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, размер и порядок платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, если такие размер и порядок платы не определены указанным положением, а также решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления кредитного кооператива настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и (или) уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).";

20) абзац первый части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

"3. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, является ответственным за ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива действует от имени кредитного кооператива без доверенности, в том числе:";

21) в части 1 статьи 23 слово "количеством" заменить словом "числом";

22) в статье 24:

а) в части 1 слово "количеством" заменить словом "числом";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Персональный состав комитета по займам назначается правлением кредитного кооператива из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) работников кредитного кооператива на срок, определенный уставом кредитного кооператива, но не более чем на пять лет. Лицо может быть назначено членом комитета по займам неограниченное количество раз. По решению правления кредитного кооператива полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае отсутствия в кредитном кооперативе комитета по займам решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) принимает правление кредитного кооператива.";

23) в статье 28:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Кредитные кооперативы, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и представлять отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив.";

24) в статье 30:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Условия договора передачи личных сбережений, в том числе диапазоны размеров платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, или размер и порядок такой платы, определяются положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), принятым общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. Размер и порядок платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, утверждаются правлением кредитного кооператива в случае и порядке, которые предусмотрены частью 5 статьи 21 настоящего Федерального закона. Условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, должны быть едиными для всех членов кредитного кооператива (пайщиков).";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Информация о размере и порядке платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, должна быть размещена в местах обслуживания клиентов, членов кредитного кооператива (пайщиков) и на официальном сайте этого кредитного кооператива в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).";

25) в части 1 статьи 31 слово "количество" заменить словом "число";

26) в статье 35:

а) в части 4:

в абзаце первом слова "и ассоциированных членов" исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) при осуществлении Банком России надзорных функций в отношении деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) размер активов кредитного кооператива превышает определенное нормативным актом Банка России значение.";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Банк России при наличии информации о возможном нарушении кредитным кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение, настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России направляет данную информацию в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такой кредитный кооператив, для применения мер, предусмотренных пунктом 1 части 6 настоящей статьи.";

в) в части 6:

пункт 1 после слов "юридических лиц," дополнить словами "за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает определенное нормативным актом Банка России значение,";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) обязана в соответствии с требованиями, установленными Банком России, составлять и представлять в Банк России отчетность кредитных кооперативов, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163, 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2560; N 53, ст. 8440, 8463, 8480; 2019, N 31, ст. 4430; N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Банк России устанавливает перечень сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сроки размещения указанных сведений.";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Банк России в установленные им порядке и сроки представляет любому лицу выписку из государственного реестра микрофинансовых организаций или информацию об отсутствии сведений о юридическом лице в указанном реестре посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Форма выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций и требования к указанной выписке устанавливаются Банком России.";

2) в статье 5:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций на основании заявления и прилагаемых к нему документов, перечень которых и требования к которым установлены нормативным актом Банка России. Банк России принимает решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов.";

б) в части 6 слова "заявителя в качестве юридического лица" заменить словами "юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации";

в) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случае внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Банк России направляет микрофинансовой организации выписку из указанного реестра, подтверждающую внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. Форма указанной выписки и требования к ней, а также порядок и сроки ее направления микрофинансовой организации устанавливаются нормативным актом Банка России.";

г) части 13 и 14 признать утратившими силу;

д) части 15 - 17 изложить в следующей редакции:

"15. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус микрофинансовой организации, не может использовать в своем полном наименовании (полном фирменном наименовании) и (при наличии) сокращенном наименовании (сокращенном фирменном наименовании) словосочетания "микрофинансовая организация", "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", слово, образованное сочетанием букв "мфо", "мфк" или "мкк", либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом. Юридическое лицо, намеревающееся приобрести статус микрофинансовой организации, а также юридическое лицо, сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций и которое намеревается изменить вид микрофинансовой организации, вправе использовать в своем полном наименовании (полном фирменном наименовании) и (при наличии) сокращенном наименовании (сокращенном фирменном наименовании) словосочетания "микрофинансовая организация", "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", слово, образованное сочетанием букв "мфо", "мфк" или "мкк", в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации юридического лица либо со дня государственной регистрации изменений, связанных с наименованием юридического лица. В случае утраты юридическим лицом статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего полного наименования (полного фирменного наименования) и (при наличии) сокращенного наименования (сокращенного фирменного наименования) словосочетания "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", "микрофинансовая организация" (при наличии), слово, образованное сочетанием букв "мфк", "мкк" или "мфо" (при наличии), в течение тридцати календарных дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

16. Полное наименование (полное фирменное наименование) микрофинансовой компании должно содержать словосочетание "микрофинансовая компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) микрофинансовой компании должно содержать словосочетание "микрофинансовая компания" или слово, образованное сочетанием букв "мфк", и указание на ее организационно-правовую форму. Полное наименование (полное фирменное наименование) микрокредитной компании должно содержать словосочетание "микрокредитная компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) микрокредитной компании должно содержать словосочетание "микрокредитная компания" или слово, образованное сочетанием букв "мкк", и указание на ее организационно-правовую форму.

17. Микрофинансовая организация обязана информировать Банк России об изменениях сведений, содержащихся в государственном реестре микрофинансовых организаций, в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.";

3) в статье 6:

а) в части 1:

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

"1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, установленным Банком России требованиям;

2) представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций по основанию, предусмотренному пунктами 1 - 8 части 11 статьи 7 настоящего Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемых к нему документов;";

в пункте 4 слова "требованиям законодательства Российской Федерации" заменить словами "а также лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании), требованиям законодательства Российской Федерации";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) наличие в государственном реестре микрофинансовых организаций и (или) Книге государственной регистрации кредитных организаций полного и (или) сокращенного наименования организации, полного и (или) сокращенного фирменного наименования микрофинансовой организации и (или) кредитной организации соответственно, совпадающих с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием юридического лица, представившего заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемые к нему документы, или сходных с ними до степени смешения, при условии, что соответствующие сведения о микрофинансовой организации и (или) кредитной организации были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений о юридическом лице, представившем заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемые к нему документы. Данное основание для отказа во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций не распространяется на юридические лица, использующие полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием аффилированных с ними микрофинансовых организаций и (или) кредитных организаций.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций принимается Банком России в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов и должно содержать мотивированное обоснование этого отказа с указанием всех оснований для отказа. Банк России уведомляет юридическое лицо о принятом в отношении этого юридического лица решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.";

в) в части 3 слова ", а также непринятие Банком России в установленный срок соответствующего решения могут быть обжалованы" заменить словами "может быть обжалован";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и прилагаемых к нему документов. Повторная подача указанных документов и принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.";

4) в статье 7:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) в части 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций по основаниям:";

дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания:

"9) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации микрофинансовой организации или прекращении деятельности микрофинансовой организации в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования;

10) получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации;

11) поступления в Банк России заявления микрофинансовой организации, указанного в части 14 настоящей статьи.";

в) в абзаце первом части 16 слова "абзацем первым настоящей части" заменить словами "частью 14 настоящей статьи";

г) в части 2 слова "частях 1," заменить словом "частях";

д) в части 4 слова "принятия Банком России решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра" заменить словами "внесения соответствующей записи в государственный реестр";

е) часть 6 признать утратившей силу;

5) в статье 72:

а) часть 3 после слов "микрокредитными компаниями" дополнить словами ", за исключением микрокредитных компаний, размер активов которых и (или) сумма задолженности по договорам займа перед которыми превышают определенные нормативным актом Банка России значения,";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка обязана в соответствии с требованиями, установленными Банком России, составлять и представлять в Банк России отчетность микрокредитных компаний, являющихся членами этой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными микрокредитными компаниями в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.";

в) в части 5:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) при осуществлении Банком России надзорных функций в отношении деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является микрокредитная компания;";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) размер активов микрокредитной компании и (или) сумма задолженности по договорам займа перед микрокредитной компанией превышают определенные нормативным актом Банка России значения.";

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Банк России при наличии информации о возможном нарушении микрокредитной компанией, за исключением микрокредитной компании, размер активов которой и (или) сумма задолженности по договорам займа перед которой превышают определенные нормативным актом Банка России значения, настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России направляет данную информацию в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является такая микрокредитная компания, для применения мер, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.";

6) в пункте 1 части 3 статьи 8 слова "заявки на предоставление" заменить словами "заявления на предоставление", слово "ее" заменить словом "его";

7) в статье 9:

а) часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) разместить сведения о полученном предписании Банка России, ограничивающем деятельность микрофинансовой организации, предусмотренном пунктом 71 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте этой микрофинансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) не позднее дня, следующего за днем получения такого предписания;";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Микрофинансовая компания обязана иметь официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, владельцем которого является эта микрофинансовая компания. В случае, если микрокредитная компания имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", его доменное имя должно входить в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем данного официального сайта должна являться эта микрокредитная компания.";

8) пункт 10 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"10) использовать полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием микрофинансовой организации и (или) кредитной организации, соответствующие сведения о которых были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений о микрофинансовой организации, использующей указанное наименование. Данный запрет не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием аффилированных с ними микрофинансовых организаций и (или) кредитных организаций;";

9) в статье 14:

а) в пункте 1 части 3 слова ", другими федеральными законами" исключить;

б) в части 4:

пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 57 следующего содержания:

"57) устанавливает с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных перечень информации, подлежащей раскрытию микрофинансовой организацией на официальном сайте этой микрофинансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах обслуживания клиентов, а также порядок и сроки раскрытия соответствующей информации;";

пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71) имеет право предписанием ввести ограничения деятельности микрофинансовой организации, в том числе ограничить микрофинансовой организации полностью или частично осуществление привлечения денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выдачу займов, проведение иных операций, а также требовать замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае:

а) неоднократного в течение одного года нарушения микрофинансовой организацией требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

б) однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, а также однократного воспрепятствования проведению проверки деятельности микрофинансовой организации;";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Установленные в соответствии с пунктом 71 части 4 настоящей статьи ограничения деятельности микрофинансовой организации действуют до истечения указанного в предписании о введении соответствующего ограничения срока или до отмены предписания.";

10) в статье 15:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Микрофинансовая компания, а также микрокредитная компания, которая не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, обязана составлять и представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Форма, сроки, порядок составления и представления микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка отчетности и иных документов и информации, необходимых для осуществления контроля и надзора за их деятельностью, в соответствии с частью 41 статьи 72 настоящего Федерального закона устанавливаются нормативным актом Банка России.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Микрофинансовая организация, являющаяся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, обязана составлять и представлять отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является микрофинансовая организация.".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац третий подпункта "в" пункта 5, подпункт "б" пункта 6, пункт 7 статьи 1, подпункт "а" пункта 1, пункты 2 и 3, абзац второй подпункта "б", абзацы второй и пятый подпункта "в" пункта 4, пункт 5, подпункт "б" пункта 9 статьи 2, пункты 23 и 26 статьи 3, пункты 1 - 3, 5, 8 и 10 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Подпункты "б" и "в" пункта 6 статьи 2, пункт 5, абзац второй подпункта "б" пункта 8, абзац третий пункта 11 статьи 3, подпункт "б" пункта 7, абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 9 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Абзацы второй и третий подпункта "б" пункта 6 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Учредительные документы и внутренние документы (положения), а также наименования сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов подлежат приведению в соответствие с пунктами 8 и 81 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее чем по истечении двухсот семидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Учредительные документы и внутренние документы (положения) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов до приведения их в соответствие с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанному пункту.

6. Сельскохозяйственные страховые кооперативы в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязаны получить лицензию на осуществление взаимного страхования либо ликвидироваться в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае, если сельскохозяйственный страховой кооператив не исполнил предусмотренную настоящей частью обязанность по получению лицензии на осуществление взаимного страхования, договоры сельскохозяйственного страхового кооператива на оказание услуг, предусмотренных пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", прекращают свое действие, а денежные средства по ним подлежат возврату лицам, заключившим такие договоры, пропорционально неистекшему сроку их действия.

7. По истечении ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона ломбарды, сведения о которых были внесены в государственный реестр ломбардов до дня вступления в силу и в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не вправе заключать договоры потребительского займа и вносить в заключенные договоры потребительского займа изменения, направленные на увеличение сроков исполнения обязательств по данным договорам, до момента внесения Банком России сведений о них в государственный реестр ломбардов в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах".

8. По истечении двухсот семидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Банк России исключает из государственного реестра ломбардов сведения о ломбардах, которые были внесены в государственный реестр ломбардов до дня вступления в силу и в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением ломбардов, сведения о которых были внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах".

9. Юридическое лицо, сведения о котором были исключены из государственного реестра ломбардов в соответствии с положениями части 8 настоящей статьи, обязано в течение одного месяца с даты исключения сведений о нем из государственного реестра ломбардов исключить из своего полного наименования (полного фирменного наименования) и (при наличии) из сокращенного наименования (сокращенного фирменного наименования) слово "ломбард" и направить заемщикам по договорам потребительского займа уведомление о наличии оснований для расторжения договоров займа в течение оставшегося срока их действия.

10. Учредительные и внутренние нормативные документы кредитных потребительских кооперативов должны быть приведены в соответствие с частями 31 и 32 статьи 3, частями 3 - 310 и 6 статьи 7, пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее чем по истечении двухсот семидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Учредительные и внутренние нормативные документы кредитных потребительских кооперативов до приведения их в соответствие с частями 31 и 32 статьи 3, частями 3 - 310 и 6 статьи 7, пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

11. Положения пункта 17 статьи 401 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" применяются в отношении юридических фактов, являющихся в соответствии с указанными положениями основаниями для признания лица не соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (в редакции настоящего Федерального закона), и имевших место по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

12. Положения статьи 21 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении юридических фактов, являющихся в соответствии с указанными положениями основаниями для признания лица не соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (в редакции настоящего Федерального закона), и имевших место по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

13. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при проведении оценки соответствия лица требованиям, установленным Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (в редакции настоящего Федерального закона), учитываются также юридические факты, имевшие место до истечения девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и являющиеся основаниями для признания лица не соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах", без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

14. Свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, выданные на бумажном носителе до дня вступления в силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, подтверждают внесение сведений о юридических лицах в государственный реестр микрофинансовых организаций на день вступления в силу указанного пункта при условии, что Банком России не принимались решения об исключении сведений о таких юридических лицах из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин