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15.07.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Текст: Александр Проценко

Минфин РФ обнародовал официальное сообщение о выплате семьям с детьми выделенных средств в порядке антикоронавирусной помощи.

Фото: iStock
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По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств. Все деньги поступили на счета граждан.

"Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за II квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей)", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что семьи продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Пандемия коронавируса COVID-19 Декретные и пособия на ребенка

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