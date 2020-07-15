Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Минфин РФ обнародовал официальное сообщение о выплате семьям с детьми выделенных средств в порядке антикоронавирусной помощи.

По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств. Все деньги поступили на счета граждан.

"Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за II квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей)", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что семьи продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг.