Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба от ЧП в Норильске

В ходе пленарного заседания палаты сенатор от Красноярского края Андрей Клишас обратил внимание коллег, что в Госдуме рассматривается поправка в Бюджетный кодекс, согласно которой платежи по искам о причинении экологического вреда федеральным водным объектам можно будет отправлять в федеральный бюджет, а не оставлять в пострадавшем регионе.

Сенатор напомнил, что размер компенсации, которую должен выплатить "Норникель", составляет 147 млрд рублей. Если эти средства уйдут на федеральный уровень, то налогооблагаемая база компании уменьшится и бюджет Красноярского края может потерять порядка 20 млрд рублей за счет недополучения налогов от концерна, заявил Клишас.

Валентина Матвиенко считает неприемлемой ситуацию, когда регион, пострадавший от экологического бедствия, понесет также финансовые потери.

"Надо отработать механизм таким образом, чтобы Красноярский край не пострадал. Он и так пострадал от экологического ущерба, если еще и бюджет пострадает - это неправильно", - сказала она.

Она поручила комитетам по бюджету и по федеративному устройству оперативно подключиться к работе над поправками в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект запланирован к рассмотрению во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы.