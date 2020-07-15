В Беларуси вышла книга народной летописи Великой Отечественной войны

В Беларуси вышел в свет первый том новой исторической серии "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!".

Летопись создается под патронатом Института истории Национальной академии наук. В массивном иллюстрированном томе - четыре десятка воспоминаний об участниках Великой Отечественной, написанных их детьми и внуками. Сбор семейных реликвий Институт истории начал в марте, уже поступило более 200 воспоминаний. Некоторые из них пришли из Санкт-Петербурга и других уголков России.

Ученые утверждают, что издание семейных хроник об участниках войны - первый подобный опыт на постсоветском пространстве. Книга издана в количестве 200 экземпляров. Мало, конечно, но планируется, что все материалы, поступающие в Институт истории НАН Беларуси, можно будет найти в интернете на его сайте. Уже формируется второй том воспоминаний, который, возможно, выйдет уже в этом году.