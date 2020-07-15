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15.07.2020 00:01
Рубрика: Авто

В Минпромторге назвали самые популярные автомобили льготных программ

Текст: Евгений Гайва
Программами льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" с начала этого воспользовались более 85 тысяч россиян, сообщили "РГ" в Минпромторге. Самыми популярными стали автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"На их долю приходится около 90% всех реализованных в рамках программы автомобилей", - отметили в пресс-службе министерства.

Фото: iStock
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Эти марки автомобилей удерживают лидирующие позиции с прошлого года. По данным за 10 месяцев 2019 года АвтоВАЗом (марка Lada) по двум программам было продано 45,6 тысячи автомобилей, что составляет 41,6% всего объема.

Компанией "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (марки Kia, Hyundai) продано 36,6 тысячи автомобилей - 33,5% от всего объема, "Рено Россия" (марка Renault) продано 11,4 тысячи автомобилей - 10,5% от всех автомобилей.

Кроме того, доля проданных автомобилей Volkswagen составила 7,5%, Nissan - 2,8%, Ford - 1,5%.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
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С 1 июня 2020 года программа льготного автокредитования начала действовать в обновленном формате, пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Теперь программой могут воспользоваться семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей (ранее - двух и более детей), работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка предоставляется при одновременной сдаче своего старого автомобиля возрастом свыше 6 лет в Trade-In автомобильному дилеру", - сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, максимальная стоимость автомобилей, на которые предоставляется скидка, увеличена до 1,5 млн рублей, также программа теперь распространяется на электромобили, отметил глава Минпромторга.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Kia