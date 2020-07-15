В России впервые выйдет телешоу в формате подкаста

"Модный подкаст" - это проект о моде, о людях, которые ее делают, и о явлениях, которые она создает. Гостями подкаста станут представители брендов, блогеры, стилисты, журналисты и дизайнеры. Среди них - стилист Александр Рогов, представители Bosco Family и участники творческого объединения Esthetic Joys Илья Куснирович и Маруся Ковылова, блогер-"шмоткесса" Чума Вечеринка и многие другие.

Выпуски будут выходить раз в неделю и длиться около часа. Подкаст будет эксклюзивно доступен на "Яндекс.Музыке" в течение двух месяцев. Уже сейчас можно послушать первый выпуск. В нем Александр Васильев рассказывает об истории модного дома Balenciaga и о том, как его изменил Демна Гвасалия.

В ближайшее время на "Яндекс.Музыке" выйдут также другие подкасты "Красного квадрата", известного и тем, что он выпускает самые популярные телешоу для Первого канала.

"Подкасты из модного нишевого развлечения постепенно становятся новой формой массовой индустрии развлечений, на которую определенно стоит обратить внимание. Недавняя сделка Spotify с Джо Роганом взбудоражила многих своим размером и была очень позитивно воспринята рынком. Мы как крупнейший музыкальный стриминговый сервис предлагаем телевидению поиск новых каналов и форм дистрибуции популярного и востребованного контента. Поэтому объединились с "Красным квадратом" - создателем высокорейтинговых программ Первого канала - в производстве проектов на языке немузыкального аудиоконтента", - говорит директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

Генеральный директор медиагруппы "Красный квадрат" Илья Кривицкий добавляет: "Мы постоянно ищем новые возможности, чтобы создавать актуальный контент. Сегодня подкасты - один из интересных форматов для активной молодой аудитории. Очень здорово, что "Яндекс.Музыка" развивает это направление. Еще пару лет назад мы вместе делали стримы живых концертов, а сегодня запускаем подкасты!"

Справка "РГ"

Подкасты появились на "Яндекс.Музыке" в 2018 году. Практически 2 млн человек послушали подкасты на ресурсе на текущий момент. Яндекс.Музыка эксклюзивно выпускает разнообразные подкасты, к примеру, антропологическое исследование Катерины Кронгауз "Истории русского секса", подкаст о психике Алины Белят "Одно расстройство", истории современных матерей "Новое материнство", пудиоспектакль "Звездные войны: Новая надежда", подкаст о профессиях "10 глупых вопросов", "Жизнь после", первый детский подкаст "Зубочистки", лекции о продуктивности "Медитации на "Яндекс.Музыке"", сказки в исполнении артистов "Сказки на дому" и другие.