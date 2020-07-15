Василий Леонидович, какие задачи вышли сейчас на первый план?

Василий Гурский: Сохранить стабильность и обеспечить экономический рост. Беларусь во многом зависит от экономик стран-партнеров. Падение мировых цен на нефть, недостаточная загрузка нефтеперерабатывающего комплекса, сокращение спроса на калийные удобрения и снижение деловой активности в мире привели к некоторому снижению ВВП, за январь - май примерно на 1,8% к соответствующему периоду прошлого года. Пострадали промышленность, транспорт, туристический и гостиничный бизнес... Потери есть, но они не такие большие в сравнении с другими странами благодаря тому, что предприятия и границы Беларуси не закрывались.

Экономические риски все еще велики…

Василий Гурский: Не до конца понятен масштаб этих рисков. Очевидно, что наиболее болезненным и опасным для всех стран является сокращение рабочих мест и доходов населения. Эти риски напрямую связаны с рисками сокращения экспорта. Значительная часть экспорта Беларуси приходится на рынки России. Спад в российской экономике как вследствие мероприятий по противодействию коронавирусу, так и падения цен на нефть уже привел к сокращению спроса, в том числе на белорусские промышленные товары. Хотя спрос на продовольственные товары растет. Сокращение рабочих мест коснулось прежде всего услуговых видов деятельности (перевозки, гостиничный и туристический бизнес, общепит). В то же время набирает обороты онлайн-торговля, это может стать долгосрочным трендом.

Как перейти к восстановлению экономического роста?

Василий Гурский: Драйверами выступили информация и связь (рост за январь - май составил 110,4%), жилищное строительство (107,2%), сельское хозяйство (103,9%). На мой взгляд, устойчивость экономики в период кризисов зависит от того, насколько страна способна удовлетворять базовые потребности общества, обеспечена продовольственная безопасность, развиты легкая промышленность, строительство, машиностроение и энергетика. К ним добавляются информация и связь. Это приоритетные точки приложения усилий и для Союзного государства.

И в Беларуси, и в России понимают важность поддержки отечественного производителя

Сейчас Беларусь председательствует в ЕАЭС. Президент Александр Лукашенко предложил сформировать региональный "пояс безопасности" путем создания импортозамещающих производств и локализации критически важных отраслей. Может ли Союзное государство стать локомотивом этого процесса?

Василий Гурский: Динамика интеграции как в форме Союзного государства, так и в форме ЕАЭС по сути отражает одни и те же процессы. Пока государства ЕАЭС больше ориентированы на торговлю с третьими странами. Доля взаимного товарооборота колеблется в районе 14% их общего внешнего товарооборота, это очень мало. Президент Беларуси четко изложил основные приоритеты и наиболее актуальные задачи развития интеграционных отношений в формате ЕАЭС. В их числе - устранение торговых барьеров, сокращение изъятий и ограничений на общих рынках, предотвращение возможности возникновения новых видов препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Этого можно достичь путем перехода к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, формирования общих энергетического и транспортного, финансового рынков, сбалансированного аграрного рынка, выравнивания условий хозяйственной деятельности, создания прозрачной конкурентной среды. Это совпадает и с основными направлениями развития белорусско-российских отношений в формате Союзного государства.

В Беларуси и России активно обсуждаются меры господдержки пострадавших в ходе пандемии. В чем общность и различия подходов?

Василий Гурский: В Беларуси принят Указ Президента "О поддержке экономики" по минимизации влияния мировой эпидемиологической ситуации. Предусматриваются определенные преференции в налоговой сфере, при оплате аренды, энергоресурсов, приобретенного государственного имущества. Готовятся дополнительные меры поддержки деловой активности. Тут в наших странах много общего, но есть и различия. У Беларуси в отличие от России нет значительного стабилизационного фонда. Поэтому долгосрочные меры поддержки, связанные с сокращением поступлений в бюджет или расширением бюджетных расходов, нежелательны.

Вместе с тем и в Беларуси, и в России понимают необходимость поддержки отечественного производителя, в том числе путем финансирования перспективных инновационных проектов и реструктуризации долгосрочной задолженности стратегически важных предприятий. Актуально также целевое кредитование предприятий, имеющих заключенные экспортные контракты, для пополнения оборотных средств, и населения на покупку отечественных товаров по сниженной процентной ставке. Положительный опыт у предприятий и банков Беларуси и России есть также в сфере поддержки совместного экспорта в третьи страны, нужно его расширять. Вместе, объединив усилия, легче пережить трудные времена и выйти на положительную динамику экономического роста. Нам необходимо беречь то, что удалось построить и в своей стране, и в интеграционном объединении.