Видео: из старенькой "Оки" сделали катер на аэротяге

Окончательно наступившее на территории Сибири лето напомнило всем об отпусках и долгожданном отдыхе на воде, который наши старые знакомцы с канала "Гараж 54" решили провести по-своему, с выдумкой и креативом на грани смешного и опасного. Хэндмейд-катер на аэротяге из старой, советской закалки, "Оки" - вы когда-нибудь такое видели? Нет? Тогда срочно смотрите.

Плавучесть конструкции обеспечили восемь пустых 200-литровых бочек, легко удержавших на воде саму "Оку", а также одного-двух пассажиров. За аэротягу отвечал огромный вентилятор, для установки которого пришлось спилить заднюю часть кузова машины. Маневрировать вправо-влево решили не при помощи традиционного судового киля, а зафиксированными на вентиляторе рулевыми рейками. Вроде всё готово, можно спускать на воду.

И тут-то мастеров ждал небольшой конфуз. Не имея опыта в кораблестроении и судовождении, они отнеслись к торжественной процедуре спуска спустя, простите за тавтологию, рукава и в итоге чуть не утопили "Оку". Но со второй попытки катер все-таки поплыл или, как строго поправили бы бывалые моряки, пошел.

Предельная скорость в 3-4 км/ч - конечно, недостаточна для соревнования с мощными аквабайками, но чтобы выбраться в конце рабочей недели из шумного города куда-нибудь подальше в тихий затон, заглушить мотор, достать удочки и в задумчивой тишине посидеть вечерок, поудить рыбу, не выходя из-за руля - вполне сгодится.