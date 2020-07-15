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15.07.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota запустила в России прием заказов на обновлённую спецсерию Land Cruiser 200 с приставкой Executive Lounge.

Фото: Пресс-служба Wey.
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Снаружи Land Cruiser 200 Executive Lounge получил наклейку с логотипом специальной серии, иную форму переднего бампера с окантовкой противотуманных фар, оригинальную решётку радиатора, а также затемнённую головную оптику и эксклюзивные 20-дюймовые колёсные диски.

Внутри у внедорожника черная отделка потолка, подсветка зоны посадки в автомобиль, новая прострочка кресел и дверных карт.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Главное - модель оснащается Toyota Safety Sense, в которую входит система мониторинга слепых зон BSM, система помощи при выезде с парковки RCTA, активные подголовники передних сидений и десять подушек безопасности.

Помимо этого, в обновлённой спецверсии устанавливается уникальный противоугонный идентификатор T-Mark, который представляет собой маркировку элементов транспортного средства микроточками с PIN-кодом.

Фото: скриншот с twitter.com
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Для машины предусмотрено два силовых агрегата V8: 4,6-литровый "атмосферник" мощностью 309 л. с. и 249-сильный дизельный двигатель объёмом 4,5 литра.

Стоимость самой топовой комплектации модели не изменилась и стартует с отметки 6 119 000 рублей.

Как заявляют в Toyota, по итогам шести месяцев текущего года 45,4% покупателей Land Cruiser 200 выбрали именно исполнение Executive Lounge. Всего за первое полугодие на российском рынке было реализовано 2652 внедорожника LC 200.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota