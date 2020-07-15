Водитель избежал штрафа за превышение из-за смертельной схватки со змеей

Какие только оправдания от пойманных с поличным правонарушителей не приходится выслушивать дорожной полиции по всему миру... Веским поводом к нарушению у 27-летнего водителя грузовика в провинции Квинсленд на севере Австралии стала смертельная схватка с ядовитой змеей прямо в кабине автомобиля.

Австралийский коричневый аспид, чей яд один из самых токсичных среди всех пресмыкающихся, проник в кабину грузовика и укрылся под сидением, когда водитель непредусмотрительно оставил на стоянке дверь или окно машины открытыми.

Своего присутствия непрошенный гость не выдавал даже когда водитель вернулся за руль и начал движение. На трассе, на скорости 100 км/ч, вероятно от вибрации, змея встревожилась и в поисках выхода по напольному рычагу КПП стала карабкаться наверх, тут все и началось. Встревоженная гадина атаковала не водителя, а сиденье между ногами водителя. С его слов, в этот момент он начал плавно оттормаживаться и с помощью ремня безопасности и подручного ножа стал бороться со змеей.

Дорожные инспектор остановил грузовик, который мчался по трассе на скорости 135 км/ч. В этот момент водитель уже гнал за медицинской помощью, полагая, что в пылу борьбы мог не заметить укуса. Нападения ядовитых ядовитых змей в Австралии происходят регулярно. И в случае пережитого нападения крайне важно правильно идентифицировать змею, чтобы подобрать верное противоядие.

В стрессовой ситуации водитель рассудил верно и убитую змею не выбросил в канаву, а забросил в кузов. Осмотревшие его в последствии медики следов укуса не обнаружили, но труп пресмыкающегося в кузове помог водителю сохранить драгоценное время на объяснения с дорожным инспектором в критический момент и избавил от необходимости платить штраф за нарушение скоростного режима.