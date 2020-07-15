В сложные времена мы опираемся на вечные ценности

Восьмого июля в России отметили День любви, семьи и верности. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Мы расспросили читателей "СОЮЗа": а вы верите в любовь?

Светлана Кондратьева, директор Белыничского центра культуры:

- Я даже верю в любовь с первого взгляда. И эту веру пронесла через всю жизнь. Почему? Может быть, читала правильные книги, смотрела нужные фильмы, и не было серьезных разочарований...

Сергей Гусев, писатель, Тула:

- Конечно, верю. Мы все верим в любовь. Даже те, кто не показывает вида. Каким бы циником ни был человек, но копни поглубже и обнаружишь романтика.

Ольга Михайловна, предприниматель, Нижний Новгород:

- Нельзя в любовь верить или не верить. Это все равно что верить или не верить в то, что по утрам солнце всходит из-за горизонта, а по вечерам прячется за ним. Любовь просто есть. Правда, в отличие от солнца, она не одна на всех, а у каждого - своя.

Наталья Александрова, пенсионерка, Калуга:

- На 70-м году жизни могу сказать, что влюблялась много раз. Конечно, верю в любовь, и даже в любовь с первого взгляда. Вот представьте: еду в Москву, выхожу из электрички на Курском вокзале, а он специально приехал раньше и меня встречает. Я не вижу никого, кроме него. Что же это, если не любовь. А последний раз я влюбилась лет семь назад. От страсти, вернее, чтобы справиться с чувством, начала вышивать крестиком. Этот снегирь так и остался недовышитым.

Галина Богданова, писатель, Минск:

- Слово любовь - многогранное. Я верю в "каханне". Мы с мужем вместе уже более 30 лет. Младший сын Янка женился пять лет назад, а совсем недавно праздновали свадьбу старшего: Алесь нашел свою Алесю. Я самая счастливая мама, потому что и мои сыновья знают, что такое любовь и верность. Верю, что "каханне" может преодолеть все невзгоды. И людей, которые встречаются на моем пути, проверяю на то, умеют ли они любить. Сегодня это редкий талант.

Михаил Боярский, актер театра и кино, Санкт-Петербург:

- Любовь существует, в этом меня прежде всего убеждал пример моих родителей. Я видел, как они любили друг друга, и сам всю жизнь стараюсь любить свою семью - жену, детей, внуков. Так что в моем случае любовь - унаследованное чувство. И научить себя любить - совсем нетрудно, потому что это естественная потребность человека.

Любовь Воронина, доцент кафедры геронтологии и гериатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

- Любовь - это вся энергия Вселенной. В нее можно верить или нет, но она существует. Причем глобально. Это любовь и к детям, и к Родине, и к природе… Даже в основе создания произведений искусства лежит любовь. Вообще, без нее не было бы развития нашего общества.

Анастасия Дементьева, заведующая Новосибирским центром белорусской культуры:

- Любовь живет внутри каждого из нас. Как, например, у меня. Я люблю петь. Вот пою - и живу. Музыка заставляет меня радоваться, грустить, переживать, смеяться. Моя любовь к музыке живет с самого детства, с того момента, когда я с бабушкой пошла в русский народный хор. Еще совсем малышкой я влюбилась в народную песню. В такую любовь я верю бесконечно.