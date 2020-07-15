Вышел в свет июльский выпуск журнала "Союзное государство". Как всегда, в номере много репортажей и интересных собеседников.

Одной из тем июльского выпуска стала история Великой Отечественной войны. "3 июля - важная дата в истории Беларуси, - говорится в материале минской журналистки Галины Трофименко. - В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков". Разрушения в Минске были катастрофическими, правительством обсуждались планы переноса столицы БССР в Могилев. Но Москва решила восстановить белорусскую столицу и сделать ее для Европы и мира "витриной социалистического строя", - говорится в статье, которую сопровождают редкие исторические снимки. Архивные фотографии дают возможность увидеть, как из руин восстанавливался Минск.

Еще один очерк о войне - "Над Добростью во ржи" - рассказывает о последнем бое 19-летнего уроженца Орла Николая Сиротинина, который, защищая белорусский город Кричев, в одиночку за два часа вывел из строя 11 танков и 7 бронемашин противника.

Биографии выдающегося исследователя Сибири Ивана Черского и его жены и сподвижницы Мавры невозможно пересказать по отдельности. Бунтарство, чахотка, ссылка, в которой Иван встретил свою Мавру, их любовь и экспедиции, - об этом рассказывается в публикации "Путешествие к центру любви".

Известный геронтолог Владимир Хавинсон вот уже полстолетия занимается изучением того, как продлить активный период жизни человека. О его исследованиях влияния пептидов на гены рассказывает московский журналист Валерий Чумаков в публикации "На все сто". А белорусские ученые разрабатывают метод идентификации "невидимых" вредных веществ в пищевых продуктах. Доктор технических наук Зенон Ловкис рассказал, например, как исследователи классифицировали все известные растительные жиры и масла по содержанию вредоносных фракций.

Герой обложки июльского номера Денис Матросов собирался стать спортсменом, а в итоге пошел в актеры. "В Театр Российской Армии взяли за фамилию", - смеется он. Сейчас Матросов занялся продюсерской деятельностью. Он рассказал читателям о своих планах снять комедию с "умным юмором", о семье, детстве и любви к Беларуси.

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