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15.07.2020 19:40
Рубрика: В мире

"Одноруких" вернут на Украину

Зачем президент Владимир Зеленский решил легализовать игровые автоматы
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Верховная рада Украины исполнила предвыборное желание Зеленского и вернула на улицы страны игровые автоматы и казино, запрещенные в 2009 году при последнем премьерстве Юлии Тимошенко. Некоторые местные политики обещают, что от этого решения в государственный бюджет хлынет золотой дождь, в то время как оппоненты, напротив, предсказывают закрепление за Украиной незавидного статуса колонии самого низкого пошиба.
Фото: Евгений Реутов/ТАСС Фото: Евгений Реутов/ТАСС
Фото: Евгений Реутов/ТАСС

Легализацию азартных игр, а в перспективе и проституции, как ни странно, можно считать предвыборным обещанием Владимира Зеленского. В ходе президентской кампании и после ее завершения он, а также представители его окружения неоднократно рассуждали о путях госрегулирования пагубных страстей. При этом большинство населения - 60 с лишним процентов, по данным опросов, было категорически против возвращения казино и игровых автоматов.

Фото: РИА Новости
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Но, как показала политическая практика, Зеленский в своей деятельности менее всего руководствуется мнением избирателей. Оппозиционные депутаты во главе с Юлией Тимошенко подали два законопроекта об отмене уже принятого Радой решения. Это дань парламентскому ритуалу, которая на несколько недель отсрочит официальное появление "одноруких бандитов" в каждом селе и придорожном мотеле.

Логика Зеленского и его сподвижников выглядит таким образом: раз нелегальные казино, несмотря на запреты, существуют, их просто нужно сертифицировать и взимать с них налоги. Речь идет примерно о 200 миллионах долларов в год - сумма по украинским меркам крупная, но, как указывают критики, не сопоставимая с убытком от разрушенных семей и судеб. Потому что, очевидно, что жертвами разрешенного азарта будут не олигархи, а простые украинцы, "заробитчане", которые перевели на Украину за последние полгода больше 4 миллиардов долларов. Государство в лице Зеленского фактически предлагает им поделиться доходами посредством примитивных игровых автоматов.

Легализация азарта на Украине представляется признаком деградации ее государственности

Заметим, что легализация казино "по-Зеленскому" менее всего учитывает зарубежный опыт. Как известно, во многих странах игорный бизнес считают делом нечистым и криминальным. Например, в США казино строят в пустынных резервациях, а в Израиле они существуют только на кораблях - святая земля не место для порока. По той же причине нет казино на континентальной территории Китая, а во Вьетнаме, Таиланде, на Кубе и в иных странах они считаются постыдными шрамами колониального прошлого и либо запрещены, либо строго контролируются государством. На Украине же азартные игры предлагается культивировать, сделать основой бюджета и национальной "изюминкой", как и ожидающий повсеместной легализации секс-туризм.

Фото: EPA
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Легализация азарта представляется признаком деградации государственности еще и потому, что всем на Украине известен ее бенефициар - глава МВД Аваков, совмещающий на своем посту борьбу с организованной преступностью и управление ею. О том, что каждый игровой зал, бордель или крупный наркодилер делится доходами с всесильным министром, поговаривают злые языки, приводящие помимо прочих косвенных доказательств видео со скрытых камер, где министерский сын, находясь в возбужденном состоянии, проигрывает около ста зарплат среднего украинца за один кон.

Но, похоже, Зеленский твердо верит в то, что если пороки нельзя побороть силой, их нужно возглавить. Говорят, президент Украины уже обсуждаети отмену обязательного ношения масок в людных местах, коль скоро население открыто игнорирует требование врачей.

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