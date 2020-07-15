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15.07.2020 17:29
Рубрика: Происшествия

Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией

Текст: Иван Петров

Один из фигурантов так называемого "дела Фургала" (губернатора Хабаровского края Сергея Фургала) - Николай Мистрюков - имеет онкологическое заболевание. Об этом сообщила в среду член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Губернатора Сергея Фургала отправили в СИЗО до 9 сентября

Правозащитница обращает внимание на то, что подследственный в СИЗО "Лефортово" не получает должного лечения, в частности, ему не дают обезболивающих.

У Мистрюкова, по словам Меркачевой, диагностирован рак нескольких органов малого таза. Также заключенный пожаловался на то, что он ослеп на один глаз, а второй тоже начинает терять зрение, рассказала правозащитница.

Николай Мистрюков - один из фигурантов дела губернатора Хабаровского края. Он был задержан в ноябре 2019 года в рамках расследования убийства предпринимателя Евгения Зори. Мистрюков, а также ранее задержанные инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей свидетельствовали против губернатора Фургала. Именно их показания легли в основу обвинения, предъявленного высокопоставленному чиновнику. По версии следствия, Сергей Фургал является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годы.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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