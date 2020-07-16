Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры государственной поддержки и порядок осуществления предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

2. Целями настоящего Федерального закона являются:

1) экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации;

2) стимулирование и активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;

3) создание экономической основы для опережающего социального развития и улучшения качества жизни в Арктической зоне Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) инфраструктура Арктической зоны - здания, сооружения, включая объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной инфраструктур, объекты инфраструктуры морских портов и объекты иных инфраструктур, расположенные на территории Арктической зоны Российской Федерации;

2) резидент Арктической зоны - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее - соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности) и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации;

3) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации;

4) управляющая компания - управляющая компания, которая в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" определена Правительством Российской Федерации для обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа, или ее дочернее общество.

2. В целях настоящего Федерального закона под Арктической зоной Российской Федерации (далее - Арктическая зона) понимаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды Российской Федерации и территориальное море Российской Федерации, участки континентального шельфа Российской Федерации, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты, не являются территориями иностранных государств, расположены в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Российской Федерации до Северного полюса в пределах между меридианом тридцать два градуса четыре минуты тридцать пять секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысе Кекурский, и меридианом сто шестьдесят восемь градусов сорок девять минут тридцать секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе, на которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

3. К сухопутным территориям Арктической зоны относятся:

1) территории следующих субъектов Российской Федерации:

а) Мурманская область;

б) Ненецкий автономный округ;

в) Чукотский автономный округ;

г) Ямало-Ненецкий автономный округ;

2) части территорий следующих субъектов Российской Федерации:

а) Республика Карелия: муниципальное образование "Беломорский муниципальный район", муниципальное образование "Калевальский национальный муниципальный район", Кемский муниципальный район, муниципальное образование "Костомукшский городской округ", Лоухский муниципальный район, муниципальное образование "Сегежский муниципальный район";

б) Республика Коми: муниципальное образование городского округа "Воркута", муниципальное образование городского округа "Инта", муниципальное образование городского округа "Усинск", муниципальный район "Усть-Цилемский";

в) Республика Саха (Якутия): муниципальный район "Абыйский улус (район)", муниципальное образование "Аллаиховский улус (район)", муниципальное образование "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)", муниципальное образование "Булунский улус (район)", муниципальный район "Верхнеколымский улус (район)", муниципальное образование "Верхоянский район", муниципальный район "Жиганский национальный эвенкийский район", муниципальное образование "Момский район", муниципальный район "Нижнеколымский район", муниципальный район "Оленекский эвенкийский национальный район", муниципальное образование "Среднеколымский улус (район)", муниципальный район "Усть-Янский улус (район)", муниципальное образование "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)";

г) Красноярский край: муниципальное образование город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование Туруханский район, сельское поселение "Поселок Суринда", сельское поселение "Поселок Тура", сельское поселение "Поселок Нидым", сельское поселение "Поселок Учами", сельское поселение "Поселок Тутончаны", сельское поселение "Поселок Ессей", сельское поселение "Поселок Чиринда", сельское поселение "Поселок Эконда", сельское поселение "Поселок Кислокан", сельское поселение "Поселок Юкта" Эвенкийского муниципального района;

д) Архангельская область: муниципальное образование "Город Архангельск", муниципальное образование "Мезенский муниципальный район", муниципальное образование городской округ "Новая Земля", муниципальное образование "Город Новодвинск", муниципальное образование "Онежский муниципальный район", муниципальное образование "Приморский муниципальный район", городской округ "Северодвинск", муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район", муниципальное образование "Пинежский муниципальный район".

4. Участки континентального шельфа Российской Федерации, на которых применяются меры государственной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом, определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 3. Финансовое обеспечение создания (модернизации) объектов инфраструктуры Арктической зоны

Финансовое обеспечение создания (модернизации) объектов инфраструктуры Арктической зоны осуществляется за счет средств внебюджетных источников, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, а также в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.

Статья 4. Осуществление предпринимательской деятельности в Арктической зоне

1. В Арктической зоне допускается осуществление любой не запрещенной законодательством Российской Федерации предпринимательской деятельности, за исключением видов предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты Арктической зоны в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации вправе определять виды предпринимательской деятельности в Арктической зоне, при осуществлении которых не применяются отдельные меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Глава 2. Управление Арктической зоной

Статья 5. Уполномоченный федеральный орган

Уполномоченный федеральный орган:

1) осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов инфраструктуры Арктической зоны, застройщиками которых являются резиденты Арктической зоны или управляющая компания и которые расположены на земельных участках, предоставленных управляющей компании в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона (за исключением объектов обороны и безопасности, объектов использования атомной энергии, объектов, строительство которых осуществляется в границах особо охраняемых природных территорий);

2) утверждает порядок ведения реестра резидентов Арктической зоны, состав сведений, содержащихся в указанном реестре, а также порядок предоставления таких сведений;

3) утверждает форму свидетельства, удостоверяющего регистрацию в качестве резидента Арктической зоны;

4) утверждает примерную форму соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

5) осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании;

6) предоставляет земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, свободные от прав третьих лиц и расположенные в Арктической зоне, а также расположенные на них объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности и свободные от прав третьих лиц, в целях реализации резидентами Арктической зоны инвестиционных проектов;

7) заключает соглашение, предусмотренное статьей 15 настоящего Федерального закона, по передаче управляющей компании полномочий по предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной собственности, свободных от прав третьих лиц и расположенных в Арктической зоне, а также расположенных на них объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности и свободных от прав третьих лиц;

8) определяет форму и порядок выдачи свидетельства о выполнении резидентом Арктической зоны условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

9) устанавливает формы заявок, указанных в частях 1 и 24 статьи 9 настоящего Федерального закона;

10) устанавливает требования к бизнес-плану, указанному в части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона;

11) утверждает формат подачи в электронной форме документов, указанных в части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона;

12) утверждает методику определения значений предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности;

13) устанавливает порядок согласования внеплановых проверок резидентов Арктической зоны и порядок согласования оснований, заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля для их проведения;

14) организует предоставление резидентам Арктической зоны услуг, необходимых для осуществления деятельности на территории Арктической зоны (в том числе юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению);

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статья 6. Управляющая компания

1. Управляющая компания:

1) осуществляет прием заявок на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности;

2) заключает соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

3) ведет реестр резидентов Арктической зоны;

4) осуществляет контроль за выполнением резидентами Арктической зоны соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности;

5) выдает письменное свидетельство о выполнении резидентом Арктической зоны условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

2. Функции управляющей компании, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляемые ею на территории субъекта Российской Федерации или на части территории субъекта Российской Федерации, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны, могут быть переданы на основании соглашения, заключаемого между уполномоченным федеральным органом и соответствующим высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, хозяйственному обществу, в котором не менее пятидесяти одного процента акций (долей) принадлежит указанному субъекту Российской Федерации или некоммерческой организации, единственным учредителем которой является данный субъект Российской Федерации.

Статья 7. Общественный совет Арктической зоны

1. В целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений, некоммерческих организаций при осуществлении государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере развития Арктической зоны создается общественный совет Арктической зоны.

2. Общественный совет Арктической зоны:

1) осуществляет мониторинг процессов взаимодействия между резидентами Арктической зоны и коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими в Арктической зоне;

2) принимает участие в разработке мероприятий по охране окружающей среды в Арктической зоне;

3) готовит предложения уполномоченному федеральному органу, управляющей компании по вопросам повышения эффективности их деятельности по управлению Арктической зоной.

3. В состав общественного совета Арктической зоны входят представители общероссийских и региональных объединений (ассоциаций), а также некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне.

4. Состав общественного совета Арктической зоны утверждается уполномоченным федеральным органом.

5. Общественный совет Арктической зоны действует на основании утвержденного уполномоченным федеральным органом положения, устанавливающего порядок созыва, ротации состава и проведения заседаний общественного совета Арктической зоны, порядок принятия им решений и порядок формирования рабочих групп при данном общественном совете.

Глава 3. Правовое положение резидентов Арктической зоны

Статья 8. Общие условия деятельности резидентов Арктической зоны

Резиденты Арктической зоны осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.

Статья 9. Порядок и основания приобретения и прекращения статуса резидента Арктической зоны

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента Арктической зоны и отвечающие установленным настоящим Федеральным законом требованиям к резидентам Арктической зоны, подают в управляющую компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (далее - заявитель). Заявка на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (далее - заявка) содержит следующие сведения:

1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель в Арктической зоне;

2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация о водном объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой линии (границы водного объекта или его части), в пределах которых планируется осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность, а также информация о правах на указанное имущество либо информация о необходимости предоставления земельного участка, расположенного в границах территории реализации инвестиционных проектов, определенной в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона, для осуществления заявленной предпринимательской деятельности;

3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности;

4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае, если заявитель планирует применять указанную процедуру.

2. К заявке заявитель прилагает следующие документы:

1) копии учредительных документов (для юридических лиц);

2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным органом;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3. Форма заявки устанавливается уполномоченным федеральным органом.

4. Заявка и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут подаваться заявителем в управляющую компанию в электронной форме в формате, утвержденном уполномоченным федеральным органом.

5. В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в пунктах 3 и 4 части 2 настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по межведомственному запросу уполномоченного федерального органа, подготовленному на основании обращения управляющей компании, представляются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на учет в налоговом органе. Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные сведения, по собственной инициативе.

6. Заявитель должен соответствовать следующим критериям отбора резидентов Арктической зоны:

1) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать в Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть не осуществлялись им до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях настоящего Федерального закона признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации инвестиционного проекта, не превышает двадцати пяти процентов от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного проекта, без учета расходов на приобретение права пользования участками недр (при наличии);

2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования, которое относится к сухопутной территории Арктической зоны и является местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и недвижимого имущества. При этом не учитываются:

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны;

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны.

7. Рассмотрение заявки и прилагаемых к ней документов, рассмотрение и оценка бизнес-плана осуществляются комиссией, которая создается по решению уполномоченного федерального органа и в состав которой входят представители уполномоченного федерального органа, управляющей компании и представители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны (далее - комиссия), в течение десяти рабочих дней со дня получения заявки и прилагаемых к ней документов. Соответствующий представитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в составе комиссии принимает участие в рассмотрении только заявок и прилагаемых к ним документов, предусматривающих заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности на территории данного субъекта Российской Федерации. Порядок рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов устанавливается уполномоченным федеральным органом. Оценка бизнес-плана осуществляется на основании критериев оценки, установленных уполномоченным федеральным органом.

8. По результатам рассмотрения заявки и оценки бизнес-плана комиссия принимает решение о возможности заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности или об отказе в заключении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

9. Решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности принимается в одном из следующих случаев:

1) непредставление документов, предусмотренных частью 1 и пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, или несоответствие заявки требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи;

2) указанный в заявке вид деятельности, который планирует осуществлять заявитель, относится к видам предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты Арктической зоны в соответствии с решением Правительства Российской Федерации на основании части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена за пределами Арктической зоны;

4) несоответствие заявителя критериям отбора резидентов Арктической зоны, установленным частью 6 настоящей статьи;

5) несоответствие бизнес-плана требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом;

6) возбуждение в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) реорганизация либо ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставление заявителю судебной рассрочки в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

7) наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

10. Комиссия указывает в решении об отказе в заключении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности мотивированные основания для такого отказа. В течение десяти рабочих дней со дня принятия данного решения управляющая компания уведомляет об этом заявителя. Решение комиссии об отказе в заключении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности может быть обжаловано в суд.

11. В случае принятия комиссией решения о возможности заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности управляющая компания в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения уведомляет об этом заявителя. Управляющая компания в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня принятия данного решения, подготавливает и направляет заявителю проект соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. Заявитель в течение десяти рабочих дней со дня получения от управляющей компании проекта соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности направляет в управляющую компанию подписанный проект указанного соглашения. В случае неполучения управляющей компанией в указанный срок подписанного заявителем проекта соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности соответствующее решение о возможности заключения указанного соглашения признается утратившим силу. Управляющая компания в течение семи рабочих дней со дня получения от заявителя подписанного им проекта соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности подписывает его и направляет заявителю. Дата подписания управляющей компанией соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности является датой заключения указанного соглашения. В течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности управляющая компания представляет в уполномоченный федеральный орган копию указанного соглашения.

12. Управляющая компания вносит в реестр резидентов Арктической зоны запись о регистрации лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в качестве резидентов Арктической зоны в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

13. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности заключается на срок, указанный в заявке, и может предусматривать возможность продления такого срока.

14. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо признаются резидентами Арктической зоны со дня внесения соответствующей записи в реестр резидентов Арктической зоны.

15. Управляющая компания выдает резиденту Арктической зоны свидетельство, удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента Арктической зоны. Форма свидетельства утверждается уполномоченным федеральным органом.

16. Управляющая компания сообщает сведения о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в качестве резидента Арктической зоны в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя или месту нахождения юридического лица в течение трех рабочих дней со дня регистрации.

17. В случае, если заявка предусматривает применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны, управляющая компания направляет в электронной форме сведения о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица в качестве резидента Арктической зоны в таможенный орган в день внесения записи в реестр резидентов Арктической зоны.

18. Управляющая компания в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности представляет в органы, указанные в частях 16 и 17 настоящей статьи, копию указанного соглашения, а в случае продления срока его действия копию дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности.

19. В случае, если статус резидента Арктической зоны прекращается, управляющая компания вносит в реестр резидентов Арктической зоны запись о прекращении статуса резидента Арктической зоны в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, либо со дня подписания сторонами соглашения о расторжении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, либо со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности и уведомляет в день внесения соответствующей записи органы, указанные в частях 16 и 17 настоящей статьи.

20. В случае утраты лицом статуса резидента Арктической зоны в связи с истечением срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности и выполнением им условий этого соглашения управляющая компания выдает письменное свидетельство о выполнении условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. Свидетельство о выполнении условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности выдается в форме и порядке, которые определяются уполномоченным федеральным органом.

21. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и резиденты свободного порта Владивосток, государственная регистрация которых осуществлена на территориях субъектов Российской Федерации или территориях муниципальных образований, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны (далее в настоящей статье - резиденты), приобретают статус резидента Арктической зоны в порядке, предусмотренном настоящей статьей, с учетом особенностей, предусмотренных частями 22 - 26 настоящей статьи.

22. Резидент, намеревающийся приобрести статус резидента Арктической зоны, подает в управляющую компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. В заявке на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (далее в настоящей статье - заявка на заключение соглашения) указывается срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности.

23. К заявке на заключение соглашения прилагается копия соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития или копия соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, заключенных с резидентом в установленном порядке, а также копия свидетельства о присвоении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития или копия свидетельства о присвоении статуса резидента свободного порта Владивосток.

24. Форма заявки на заключение соглашения устанавливается уполномоченным федеральным органом. Заявка на заключение соглашения и документы, указанные в части 23 настоящей статьи, могут подаваться резидентом в управляющую компанию в электронной форме в формате, утвержденном уполномоченным федеральным органом.

25. Решение об отказе в заключении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности принимается в одном из следующих случаев:

1) непредставление документов, предусмотренных частью 23 настоящей статьи, или несоответствие заявки на заключение соглашения требованиям, установленным частью 22 настоящей статьи;

2) вид деятельности, осуществляемый резидентом в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития или соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, относится к видам предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты Арктической зоны в соответствии с решением Правительства Российской Федерации на основании части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) возбуждение в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и (или) реорганизация либо ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) наличие у резидента недоимки по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

5) существенное нарушение резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития или соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток. Под существенным нарушением резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития понимается одно из существенных нарушений условий соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 3 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". Под существенным нарушением резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток понимается одно из существенных нарушений условий соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, указанных в части 3 статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".

26. В случае принятия решения о возможности заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности указанное соглашение заключается с резидентом в отношении деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития или соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, на срок, указанный в заявке на заключение соглашения, и может предусматривать возможность продления такого срока. Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития или соглашение об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток прекращается с даты заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности с таким резидентом.

Статья 10. Условия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности

1. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности заключается между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, в отношении которых в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона принято решение о возможности заключения такого соглашения.

2. В течение срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности резидент Арктической зоны обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную таким соглашением, и осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и сроки, которые предусмотрены указанным соглашением, а управляющая компания обязуется осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в том числе оказывать резиденту Арктической зоны содействие в осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.

3. В соглашении об осуществлении инвестиционной деятельности устанавливаются значения предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности. Значения указанных предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с методикой определения значений предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, утверждаемой уполномоченным федеральным органом.

4. Деятельность, не предусмотренная соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, может осуществляться резидентом Арктической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации без применения мер государственной поддержки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

5. Примерная форма соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности утверждается уполномоченным федеральным органом.

6. Резидент Арктической зоны не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности.

7. Резидент Арктической зоны оказывает содействие управляющей компании в части осуществления контроля за выполнением условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц управляющей компании к объектам инфраструктуры Арктической зоны, принадлежащим этому резиденту, а также представляет управляющей компании в письменной форме необходимую для осуществления контроля информацию.

Статья 11. Изменение и расторжение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности

1. В соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности могут вноситься изменения, которые оформляются дополнительным соглашением к соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности. Дополнительное соглашение заключается в той же форме и с соблюдением тех же требований, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности.

2. Расторжение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности допускается по соглашению сторон или по решению суда. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существенным нарушением условий такого соглашения другой стороной или по иным предусмотренным настоящим Федеральным законом основаниям.

3. Существенными нарушениями резидентом Арктической зоны условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности являются:

1) неосуществление резидентом Арктической зоны деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, в течение тридцати шести месяцев со дня подписания указанного соглашения;

2) неосуществление инвестиций, в том числе капитальных вложений, в объеме и сроки, которые предусмотрены соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности;

3) превышение значений предельно допустимых отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.

4. В случае расторжения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности расходы, понесенные в связи с его исполнением резидентом Арктической зоны, не возмещаются, за исключением случая, если основанием расторжения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности послужило ненадлежащее исполнение его условий управляющей компанией. Резидент Арктической зоны, не исполнивший обязательств по соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности либо исполнивший их ненадлежащим образом, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.

Статья 12. Последствия прекращения действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности

1. В случае прекращения действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности индивидуальный предприниматель или юридическое лицо утрачивает статус резидента Арктической зоны.

2. Лицо, утратившее статус резидента Арктической зоны, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в Арктической зоне.

3. Лицо, утратившее статус резидента Арктической зоны, вправе распоряжаться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся в Арктической зоне, по своему усмотрению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, установленных частью 4 настоящей статьи.

4. Распоряжение товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарами, изготовленными (полученными) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в случае утраты индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом статуса резидента Арктической зоны осуществляется в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Глава 4. Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне

Статья 13. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Арктической зоне

1. Федеральный государственный контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в Арктической зоне в отношении резидентов Арктической зоны осуществляют соответственно уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления (далее - органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Арктической зоне, организацией и проведением проверок резидентов Арктической зоны, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей.

3. Плановые проверки по отдельным видам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в виде совместных плановых проверок. Порядок проведения совместных плановых проверок, а также виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, на которые такой порядок не распространяется, устанавливает Правительство Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным федеральным органом. Представитель уполномоченного федерального органа и (или) представитель управляющей компании вправе присутствовать при проведении плановых проверок.

4. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее проведения. В отношении одного резидента Арктической зоны, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов в год для малого предприятия и десять часов в год для микропредприятия. В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов Арктической зоны. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента Арктической зоны может быть продлен по предложению резидента Арктической зоны, в отношении которого проводится данная проверка. Указанные положения не применяются в случаях, если для видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, указанных в части 31 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", федеральными законами установлены специальные сроки проведения плановых проверок.

5. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом Арктической зоны законодательства Российской Федерации должностные лица органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля выдают резиденту Арктической зоны предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту Арктической зоны или его представителю под расписку либо передается иным способом, подтверждающим факт и дату получения копии такого предписания резидентом Арктической зоны или его представителем. Если копию предписания об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту Арктической зоны или его представителю указанными способами, она отправляется по почте заказным письмом и считается полученной по истечении шести дней со дня ее отправки.

6. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля вправе проводить внеплановую проверку резидента Арктической зоны по истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если резидентом Арктической зоны, в отношении которого было выдано указанное предписание, представлено уведомление об устранении нарушений, органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев со дня вынесения указанного предписания.

7. Порядок согласования внеплановых проверок, а также порядок согласования оснований, заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля для их проведения, устанавливается уполномоченным федеральным органом. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней. Указанные положения не применяются при проведении внеплановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны.

8. Установленные настоящей статьей особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Арктической зоне не распространяются на следующие виды государственного контроля (надзора):

1) федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I класса опасности;

2) федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I класса опасности в соответствии с перечнем классов, установленным Правительством Российской Федерации;

3) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии.

Статья 14. Предоставление резидентам Арктической зоны льгот по налогам, возмещения части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и установление иных мер поддержки резидентов Арктической зоны

1. Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении резидентов Арктической зоны могут устанавливаться льготы по федеральным налогам.

2. Законами субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах в отношении резидентов Арктической зоны могут устанавливаться льготы по региональным и местным налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Резидентам Арктической зоны в соответствии с бюджетным законодательством в порядке и на условиях, которые определены Правительством Российской Федерации, возмещается часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

4. Правительством Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством устанавливаются иные меры поддержки резидентов Арктической зоны, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, а также предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашением об осуществлении деятельности.

Статья 15. Особенности предоставления земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне

1. Полномочия по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц, а также расположенных на них объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц (далее в настоящей статье - земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости), могут быть переданы управляющей компании на основании соглашения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

2. Соглашение о передаче управляющей компании полномочий по предоставлению земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (далее в настоящей статье - соглашение) заключается между управляющей компанией, уполномоченным федеральным органом, соответствующими высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования или исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, территории которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.

3. Соглашение должно содержать:

1) описание местоположения границ территории, на которой управляющая компания предоставляет земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости (перечень кадастровых кварталов и (или) перечень земельных участков с кадастровыми номерами, по границам которых определяется местоположение границ такой территории, либо перечень координат характерных точек границ такой территории (далее - территория реализации инвестиционных проектов), а также перечень расположенных на территории реализации инвестиционных проектов объектов недвижимости (при наличии);

2) обязательства уполномоченного федерального органа, обязательства соответствующего высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, обязательства исполнительно-распорядительного органа муниципального образования или исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, территории которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, по передаче управляющей компании полномочий по предоставлению земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в границах территории реализации инвестиционных проектов.

4. Предоставление земельных участков, расположенных на территории реализации инвестиционных проектов, осуществляется управляющей компанией в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Особенности осуществления градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Арктической зоне

1. В целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства в Арктической зоне устанавливаются особенности правового регулирования осуществления градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные настоящей статьей.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории, проекту межевания территории (за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи) проводятся в сроки, установленные частью 3 настоящей статьи. Решение о проведении указанных общественных обсуждений или публичных слушаний принимает глава муниципального образования.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее десяти и более сорока дней (за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи).

4. Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которых расположен соответствующий земельный участок, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления физического или юридического лица о выдаче ему градостроительного плана земельного участка.

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), расположенных в Арктической зоне, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которых расположен такой земельный участок или такой объект капитального строительства.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся в сроки, установленные настоящей статьей. Решение о проведении указанных обсуждений или слушаний принимает глава муниципального образования.

7. Подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или городского округа.

8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более пятнадцати рабочих дней.

9. На основании рекомендаций, указанных в части 8 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подготавливаемых по поручению руководителя органа местного самоуправления муниципального района или городского округа комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются в соответствии с частью 6 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководитель органа местного самоуправления муниципального района или городского округа принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

10. Лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в Арктической зоне, за исключением объектов обороны и безопасности, направляет в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях которых расположен соответствующий земельный участок, заявление о предоставлении такого разрешения.

11. Подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляются органом местного самоуправления муниципального района или городского округа.

12. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более пятнадцати рабочих дней.

13. Глава муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных в части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации рекомендаций, подготавливаемых по его поручению комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются в соответствии с частью 6 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

14. До выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства, которые необходимы для размещения объектов инфраструктуры Арктической зоны и застройщиком которых является резидент Арктической зоны или управляющая компания, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимо проведение государственной экологической экспертизы, подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня представления проектной документации, подготовленной в отношении объектов капитального строительства, необходимых для размещения объектов инфраструктуры Арктической зоны, в целях проведения экспертизы такой проектной документации. Перечень видов подготовительных работ и экологические требования к их осуществлению, выполнение которых допускается до получения разрешения на строительство, устанавливаются уполномоченным федеральным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

15. В отношении территории реализации инвестиционных проектов устанавливаются следующие особенности правового регулирования осуществления градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) решение о подготовке документации по планировке территории принимает уполномоченный федеральный орган, а также иные лица в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) документация по планировке территории подготавливается управляющей компанией, резидентами Арктической зоны или иными лицами в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Документация по планировке территории, подготавливаемая резидентом Арктической зоны или иным лицом в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласовывается с управляющей компанией;

3) документация по планировке территории утверждается уполномоченным федеральным органом без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, расположенные на территории реализации инвестиционных проектов;

5) не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии документации по планировке территории;

6) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории реализации инвестиционных проектов, устанавливаются в соответствии с документацией по планировке территории независимо от правил землепользования и застройки и принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель. В документации по планировке территории также устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и указываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, городского округа в области осуществления градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные настоящей статьей, могут быть перераспределены между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 17. Защита интересов резидентов Арктической зоны

Управляющая компания вправе представлять и защищать интересы обратившихся к ней резидентов Арктической зоны в суде, предъявлять иски по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, о защите прав и законных интересов неопределенного круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидентов Арктической зоны.

Статья 18. Особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне

1. Контроль лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне (далее в настоящей статье - пункты пропуска Арктической зоны), осуществляется пограничными и таможенными органами, федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - государственные контрольные органы), в пределах установленных законодательством Российской Федерации полномочий.

2. Таможенные органы осуществляют санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор) товаров и транспортных средств в пунктах пропуска Арктической зоны в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии, законодательством Российской Федерации о карантине растений, законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательством Российской Федерации о качестве и безопасности пищевых продуктов, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и законодательством Российской Федерации о животном мире.

3. В целях обеспечения бесперебойного пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу Российской Федерации работа государственных контрольных органов в пунктах пропуска Арктической зоны осуществляется круглосуточно.

4. В пунктах пропуска Арктической зоны при осуществлении таможенного и иных видов контроля реализуется механизм "единого окна" путем представления в таможенный орган перевозчиком (в том числе таможенным перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, в Арктическую зону), лицом, действующим от его имени, или иным заинтересованным лицом, имеющим право распоряжаться грузами, товарами, всех документов и сведений, необходимых для осуществления таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

5. Документы, необходимые для осуществления таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора), за исключением документов, удостоверяющих личность, могут представляться в таможенный орган в электронной форме. В таком случае указанные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. Партия товара, в отношении которой предварительная информация не представлена в таможенный орган, относится к области риска. Соответствующие уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают меры по минимизации такого риска в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае, если предварительная информация по техническим причинам не может быть получена таможенным органом в электронной форме и (или) с использованием информационной системы, обеспечивающей применение механизма "единого окна", государственный контроль (надзор) в отношении товаров осуществляется в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации.

8. Обмен данными (документами и сведениями, в том числе предварительной информацией) между государственными контрольными органами и перевозчиком, лицом, действующим от его имени, и (или) иным заинтересованным лицом, имеющим право распоряжаться грузами, товарами, в пунктах пропуска Арктической зоны производится путем информационного взаимодействия с использованием электронных средств обработки и передачи данных.

9. Правительство Российской Федерации вправе определять сроки осуществления государственного контроля при пропуске транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Арктической зоны, если в указанных пунктах реализован механизм "единого окна" с предварительным информированием, а также сроки ожидания начала государственного контроля.

10. При осуществлении государственного контроля применяется система контроля, основанная на анализе информации и выявлении рисков нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом имеющейся предварительной информации.

11. Стратегию и тактику применения системы управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения карантина растений определяют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соответствующих областях нормативно-правового регулирования.

12. Государственный контроль судов и грузов, товаров и животных, перемещаемых на таких судах и предназначенных для размещения и (или) использования на указанных в частях 2 и 3 статьи 19 настоящего Федерального закона участках Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, осуществляется у причалов или на рейде морских портов Арктической зоны.

13. После осуществления контроля государственными контрольными органами таможенные органы информируют перевозчика, лицо, действующее от его имени, и (или) иное заинтересованное лицо, имеющее право распоряжаться грузами, товарами, о принятом решении в отношении перемещаемых ими через Государственную границу Российской Федерации транспортных средств, грузов, товаров и животных с использованием информационный системы, обеспечивающей применение механизма "единого окна".

Статья 19. Применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Арктической зоне

1. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, с учетом положений настоящей статьи. В целях применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктическая зона приравнивается к особой экономической зоне.

2. На отдельном участке (отдельных участках) морских портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) на отдельных участках территории аэропорта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, находящихся в Арктической зоне (далее - портовый участок), может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для портовой особой экономической зоны в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Решение о применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной для портовой особой экономической зоны, принимается Правительством Российской Федерации.

3. На земельном участке, прилегающем к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска Арктической зоны (далее - логистический участок), может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для логистической особой экономической зоны в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Решение о применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной для логистической особой экономической зоны, принимается Правительством Российской Федерации.

4. Решения, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, определяют:

1) место нахождения и границы участков, в пределах которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для портовой особой экономической зоны или логистической особой экономической зоны;

2) этапы и сроки создания инфраструктуры, в том числе таможенной, участков, в пределах которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для портовой особой экономической зоны или логистической особой экономической зоны, и финансирование работ по созданию такой инфраструктуры в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.

5. На участках Арктической зоны (за исключением определенных в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи портовых участков и логистических участков), которые находятся во владении, в том числе в аренде, у резидента Арктической зоны (далее - участок резидента Арктической зоны) и на которых создана зона таможенного контроля, может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

6. Решение о создании зоны таможенного контроля на участке резидента Арктической зоны в целях применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны принимается таможенным органом на основании письменного заявления резидента Арктической зоны в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, при одновременном выполнении следующих условий:

1) представление в таможенный орган обязательства о соблюдении условий использования товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в части соблюдения определяемого в соответствии с частью 7 настоящей статьи срока транспортировки и размещения иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на участке резидента Арктической зоны, на котором создана зона таможенного контроля;

2) оборудование и обустройство такого участка Арктической зоны в целях таможенного контроля с учетом положений статьи 21 настоящего Федерального закона.

7. Срок транспортировки и размещения иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на участке резидента Арктической зоны - это интервал времени, необходимый для транспортировки иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, от места их нахождения при таможенном декларировании до участка резидента Арктической зоны. Указанный срок определяется резидентом Арктической зоны, в том числе с учетом вида транспорта, с согласия таможенного органа. При этом срок транспортировки и размещения иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на участке резидента Арктической зоны не может превышать сроки, установленные пунктом 3 статьи 144 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Течение срока транспортировки и размещения товаров начинается со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны.

8. Решение, указанное в части 6 настоящей статьи, принимается в отношении резидента Арктической зоны, в свидетельстве о регистрации которого в качестве резидента Арктической зоны указаны сведения о возможности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

9. Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны не могут быть помещены товары, установленные в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также:

1) подакцизные товары, за исключением товаров, ввозимых на территории портовых участков или логистических участков Арктической зоны;

2) иные товары в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

10. Товары, ввозимые на портовые участки или логистические участки Арктической зоны, помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без их таможенного декларирования, за исключением случаев, если такие товары предназначены для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры морского порта, речного порта, аэропорта, расположенных на указанных участках Арктической зоны, а также случаев, установленных частями 11 и 12 настоящей статьи.

11. Товары, ввозимые на портовые участки или логистические участки Арктической зоны и помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подлежат таможенному декларированию:

1) в случае, если такие товары предназначены:

а) для использования при создании объектов недвижимости на земельных участках, выделенных резидентам Арктической зоны и расположенных на портовых участках или логистических участках;

б) для совершения операций, установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, и последующего помещения товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов с особенностями, установленными подпунктом 1 пункта 2 статьи 209 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

2) в иных случаях, которые вправе определить Правительство Российской Федерации.

12. Таможенная декларация в отношении товаров, подлежащих таможенному декларированию при их ввозе на портовые участки или логистические участки Арктической зоны, подается не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня их ввоза на портовые участки или логистические участки.

13. При помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на участке резидента Арктической зоны, декларантом товаров может выступать только резидент Арктической зоны.

14. При помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на портовых участках или логистических участках, декларантом может выступать резидент Арктической зоны либо иное лицо, заключившее с резидентом Арктической зоны договор об оказании резидентом Арктической зоны услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке (разгрузке) товаров и совершению иных грузовых операций, связанных с хранением, по обеспечению сохранности товаров, а также по подготовке товаров к транспортировке, включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, с учетом положений пункта 3 статьи 202 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

15. Товары помещаются резидентами Арктической зоны под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в целях осуществления ими деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.

16. Товары не могут быть помещены резидентом Арктической зоны под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в случае:

1) возбуждения в отношении резидента Арктической зоны производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

2) подачи в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уведомления о начале процедуры реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации юридического лица в форме преобразования) или о принятии решения о ликвидации юридического лица;

3) принятия судом или уполномоченным органом решения о приостановлении деятельности юридического лица;

4) приостановления в соответствии с законодательством Российской Федерации действия разрешительного документа на осуществление определенного вида деятельности, если резидент Арктической зоны осуществляет только такой вид деятельности.

17. Для подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны резидент Арктической зоны представляет в таможенный орган свидетельство о включении в реестр резидентов Арктической зоны или его копию, заверенную представившим ее лицом.

18. Если товары помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в целях размещения их на портовых участках или логистических участках лицом, не являющимся резидентом Арктической зоны, для подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны декларант товаров должен представить в таможенный орган заключенный между владельцем таких товаров и резидентом Арктической зоны договор об оказании услуг по складированию (хранению) товаров, погрузке (разгрузке) товаров и совершению иных операций, установленных пунктом 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при условии, что операции, совершаемые с товарами при оказании таких услуг, не изменяют характеристики товаров, влияющие на классификацию товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

19. Допускается передача резидентом Арктической зоны прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному резиденту Арктической зоны без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае:

1) совершения иным резидентом Арктической зоны в отношении таких товаров операций, установленных подпунктами 1 - 4 и 6 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в рамках производственной, научной или иной хозяйственной деятельности при соблюдении следующих условий:

а) наличие разрешения таможенного органа;

б) наличие документа, подтверждающего передачу прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному резиденту Арктической зоны;

в) идентификация иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, предусмотренная статьей 206 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, либо определение классификационного кода в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - TH ВЭД ЕАЭС) на уровне не менее шести первых знаков и таможенной стоимости передаваемых товаров в целях реализации положений пунктов 8 и 9 статьи 208 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в случаях, если передача прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами осуществляется в отношении товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

2) совершения иным резидентом Арктической зоны в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, операций по их техническому обслуживанию, испытанию, тестированию, проверке при соблюдении условий, установленных частями 3 - 18 статьи 20 настоящего Федерального закона.

20. Обязанность по соблюдению условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны и обязанность по завершению действия такой таможенной процедуры в случаях, установленных пунктом 1 части 19 настоящей статьи, возлагаются на лицо, которому переданы права владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, со дня перехода согласно гражданскому законодательству Российской Федерации прав владения, пользования и (или) распоряжения такими товарами.

21. В случаях, установленных пунктом 1 части 19 настоящей статьи, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшая у резидента Арктической зоны при помещении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, возлагается на иного резидента Арктической зоны, которому переданы права владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, со дня перехода согласно гражданскому законодательству Российской Федерации прав владения, пользования и (или) распоряжения такими товарами. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 статьи 208 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

22. Порядок передачи резидентом Арктической зоны прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному резиденту Арктической зоны без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случаях, установленных пунктом 1 части 19 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

23. Допускается передача резидентом Арктической зоны прав распоряжения товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному лицу, не являющемуся резидентом Арктической зоны, без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случае, если:

1) резидент Арктической зоны осуществляет в Арктической зоне судостроительную деятельность в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности;

2) передаваемые товары:

а) являются водными судами, вновь построенными в соответствии с договорами, результатом исполнения обязательств по которым является передача вновь построенного судна иному лицу, и подлежащими государственной регистрации в Российском международном реестре судов;

б) находятся на участке резидента Арктической зоны;

3) лицо, которому передается вновь построенное водное судно, является судовладельцем в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) стороной договора с резидентом Арктической зоны, согласно которому осуществлена постройка указанного судна;

4) в таможенный орган представлено уведомление о такой передаче не позднее дня оформления документа (акта), подтверждающего переход права собственности от резидента Арктической зоны к судовладельцу, или документа, подтверждающего передачу судна резидентом Арктической зоны судовладельцу, если при строительстве судна право собственности на строящееся судно принадлежало судовладельцу.

24. Обязанность по соблюдению условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны и обязанность по завершению действия такой таможенной процедуры возлагаются на лицо, которому в соответствии с частью 23 настоящей статьи переданы права распоряжения товарами, со дня подписания документа (акта), подтверждающего переход права собственности от резидента Арктической зоны к судовладельцу, или документа, подтверждающего передачу вновь построенного судна резидентом Арктической зоны судовладельцу, если при строительстве судна право собственности на строящееся судно принадлежало судовладельцу.

25. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникшая у декларанта при помещении товара под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, возлагается на лицо, которому в соответствии с частью 23 настоящей статьи переданы права распоряжения товарами, со дня подписания документа (акта), подтверждающего переход права собственности от резидента Арктической зоны к судовладельцу, или документа, подтверждающего передачу судна резидентом Арктической зоны судовладельцу, если при строительстве судна право собственности на строящееся судно принадлежало судовладельцу. Данная обязанность подлежит исполнению при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7 статьи 208 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

26. В отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и предназначенных для совершения операций по переработке (обработке), в результате которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) операций по изготовлению иных товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а также по ремонту, таможенный орган по заявлению декларанта проводит идентификацию таких товаров в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

27. В целях идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могут использоваться способы идентификации, установленные пунктом 1 статьи 206 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

28. Приемлемость заявленного способа идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, устанавливается таможенным органом с учетом характерных признаков товаров и совершаемых с ними операций, указанных в части 26 настоящей статьи. В случае, если предложенный декларантом способ идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, таможенный орган не сочтет приемлемым, таможенный орган вправе определить самостоятельно способ идентификации или отказать в проведении такой идентификации.

29. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и полностью израсходованные (потребленные) в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза при совершении вспомогательных технологических операций, связанных с изготовлением (получением) товаров, согласно части 30 настоящей статьи не подлежат идентификации в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

30. В целях применения настоящей статьи под вспомогательными технологическими операциями, связанными с изготовлением (получением) товаров, понимаются операции по использованию иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в рамках производственного процесса по изготовлению товаров, имеющих специфическую направленность, при совершении которых используемые товары полностью расходуются (потребляются) или утрачивают свои потребительские качества и не могут быть использованы повторно по прямому назначению. К вспомогательным технологическим операциям, связанным с изготовлением (получением) товаров, относятся:

1) нанесение маркировки на товары и (или) упаковку (упаковочные материалы, маркеры, используемые в процессе упаковки), если такая готовая продукция имеет упаковку, любым способом;

2) операции, используемые для изготовления и упаковки (наклейки, краски для маркировки, присадки, припои, этикетки, паспорта изделий, руководство пользователя, инструкции по эксплуатации, схемы сборки);

3) обезжиривание, фосфатирование, промывка, активирование, нанесение катафорезного грунта;

4) нанесение материалов в целях устранения выявленных дефектов;

5) приведение поверхностей интерьера и экстерьера изделия к сдаче в готовую продукцию (нанесение мастики, грунтов, миксов, чистящих жидкостей, смазки, полировка);

6) иные операции, которые определяются Правительством Российской Федерации.

31. Порядок проведения идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

32. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товары, изготовленные (полученные) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Евразийского экономического союза, могут размещаться и использоваться только на участках Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, за исключением случаев, установленных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

33. Завершение и прекращение действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуществляются в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

34. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на портовом участке или логистическом участке и оставшиеся в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза через место убытия, к которому примыкает портовый участок или логистический участок, без помещения под таможенные процедуры, если на портовом участке или логистическом участке в отношении товаров резидентами Арктической зоны осуществляются только операции, связанные со складированием (хранением) товаров и определенные в подпунктах 1 - 3 и 6 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

35. В случае принятия решения о прекращении применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Арктической зоне оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом Арктической зоны для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, а также товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, использованные для создания объектов недвижимости в Арктической зоне и являющиеся составной (неотъемлемой) частью таких объектов недвижимости, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза без помещения указанных товаров под таможенные процедуры в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

36. В случае утраты лицом статуса резидента Арктической зоны в связи с истечением срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности и выполнением им условий этого соглашения оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом Арктической зоны для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, а также товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, использованные для создания объектов недвижимости в Арктической зоне и являющиеся составной (неотъемлемой) частью таких объектов недвижимости, приобретают статус товаров Евразийского экономического союза без помещения указанных товаров под таможенные процедуры в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

37. В целях применения положений частей 35 и 36 настоящей статьи под составной (неотъемлемой) частью объекта недвижимости понимается функционально неотделимое от объекта недвижимости имущество, указанное в технической документации (техническом паспорте) на объект недвижимости, и (или) дополнительно установленное имущество, смонтированное в ходе капитальных вложений, за исключением мебели, предметов интерьера, сантехнического оборудования, осветительных приборов и бытовой техники.

38. В целях завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, указанных в частях 35 и 36 настоящей статьи, резидентом Арктической зоны до истечения срока, установленного подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 207 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, должны быть представлены в таможенный орган письменное заявление и документы, содержащие сведения:

1) о резиденте Арктической зоны;

2) о выполнении резидентом Арктической зоны условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

3) о помещении этих товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

4) о вводе в эксплуатацию оборудования, если заявление подается в отношении оборудования;

5) о внесении записи о праве собственности резидента Арктической зоны на объект недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, если заявление подается в отношении товаров, использованных для создания объектов недвижимости в Арктической зоне.

39. Заявление, указанное в части 38 настоящей статьи, подается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа, заверенного электронной подписью лица, подающего заявление. Форма, формат и структура заявления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

40. К документам, подтверждающим сведения о резиденте Арктической зоны, относятся:

1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В случае, если указанный документ не представлен, по межведомственному запросу таможенного органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

2) свидетельство о включении в реестр резидентов Арктической зоны. В случае, если указанный документ не представлен, по межведомственному запросу таможенного органа уполномоченный федеральный орган предоставляет сведения, подтверждающие факт включения юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр резидентов Арктической зоны.

41. Документом, подтверждающим выполнение резидентом Арктической зоны условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, является письменное свидетельство, выдаваемое в форме и порядке, которые определяются уполномоченным федеральным органом.

42. Заявление и документы, указанные в частях 38, 40 и 41 настоящей статьи, рассматриваются таможенным органом в течение тридцати рабочих дней со дня их представления с возможностью продления срока рассмотрения до сорока пяти рабочих дней. По итогам рассмотрения таможенный орган информирует резидента Арктической зоны о принятом решении о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны либо отказывает в принятии такого решения.

43. Решение таможенного органа, указанное в части 42 настоящей статьи, направляется резиденту Арктической зоны в форме электронного документа посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Форма, формат и структура решения таможенного органа устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

44. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами в Арктическую зону, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, упаковка и упаковочные материалы, полностью или частично утратившие свое первоначальное предназначение и свои потребительские свойства, с разрешения таможенного органа могут быть уничтожены в Арктической зоне или вывезены из Арктической зоны в целях их уничтожения без помещения под таможенную процедуру уничтожения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в рамках их компетенции, при условии их уничтожения способом, не предполагающим образования вторичных ресурсов, пригодных для повторного использования в целях производства новых товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, за исключением получения энергии.

45. Пришедшие в негодность товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также ввезенные вместе с товарами в Арктическую зону упаковка и упаковочные материалы, полностью или частично утратившие свое первоначальное предназначение и свои потребительские свойства, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в рамках их компетенции, могут быть уничтожены в Арктической зоне или вывезены из Арктической зоны в целях их уничтожения без помещения под таможенную процедуру уничтожения, даже если в результате их уничтожения образуются вторичные отходы, в случае, если такие товары и (или) товары, являющиеся вторичными отходами, включены в перечень, который определяет Правительство Российской Федерации.

46. Признание таможенным органом факта уничтожения или безвозвратной утраты товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, уничтоженных и (или) безвозвратно утраченных вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратно утраченных в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, осуществляется на основании заявления резидента Арктической зоны, подаваемого в произвольной письменной форме, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие факт уничтожения или безвозвратной утраты товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозвратной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения. В заявлении резидент Арктической зоны указывает наименования товаров, их характеристики, номера деклараций на товары, в соответствии с которыми такие товары были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и причины уничтожения или безвозвратной утраты таких товаров. Срок рассмотрения данного заявления таможенным органом не должен превышать три рабочих дня со дня обращения резидента Арктической зоны в таможенный орган. Решение о признании таможенным органом факта уничтожения или безвозвратной утраты товаров оформляется в виде отдельного документа либо путем совершения соответствующей надписи уполномоченным должностным лицом таможенного органа на заявлении резидента Арктической зоны.

47. При ликвидации (прекращении деятельности) лица, являющегося резидентом Арктической зоны, завершение таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуществляется с учетом положений статьи 23 настоящего Федерального закона.

48. По решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, предусмотренное настоящей главой взаимодействие между лицами, осуществляющими деятельность в Арктической зоне, и таможенными органами может осуществляться в электронной форме.

49. В целях завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, которые были потреблены в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, резидентом Арктической зоны или иным лицом, определенным актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в таможенный орган должны быть представлены заявление и документы, содержащие сведения, установленные Евразийской экономической комиссией, с учетом положений настоящей части, частей 48, 50 - 57 настоящей статьи.

50. Документами, подтверждающими потребление товаров в случаях, установленных решением Евразийской экономической комиссии, являются документы бухгалтерского учета, содержащие сведения о таких товарах и об их потреблении, а также документы, установленные частями 51 и 52 настоящей статьи.

51. Документом, подтверждающим ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, при создании которого были потреблены товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и право собственности резидента Арктической зоны на такой объект недвижимости, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

52. В случае, если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, были потреблены при ремонте, эксплуатации объектов недвижимости, находящихся в Арктической зоне, дополнительно к документам бухгалтерского учета должны быть представлены документы, свидетельствующие о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов недвижимости.

53. Заявление, указанное в части 49 настоящей статьи, подается на бумажном носителе или посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа, заверенного электронной подписью лица, подающего заявление. Форма заявления, порядок заполнения, а также формат и структура заявления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

54. Заявление и документы, указанные в частях 49 - 52 настоящей статьи, представляются в таможенный орган одновременно с отчетностью, представление которой предусмотрено частью 13 статьи 22 настоящего Федерального закона, за исключением случая, установленного частью 55 настоящей статьи.

55. В случае, если товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, были потреблены при создании объекта недвижимости в Арктической зоне, заявление, указанное в части 49 настоящей статьи, подается после ввода в эксплуатацию такого объекта недвижимости и приобретения права собственности на такой объект.

56. Заявление и документы, указанные в частях 49 - 52 настоящей статьи, рассматриваются таможенным органом в течение тридцати рабочих дней со дня их представления с возможностью продления срока рассмотрения до сорока пяти рабочих дней. По итогам рассмотрения таможенный орган информирует заявителя о принятом решении о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны либо отказывает в принятии такого решения.

57. Решения таможенного органа, указанные в части 56 настоящей статьи, направляются заявителю в форме электронного документа посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Формат и структура таких решений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

Статья 20. Действия, совершаемые в Арктической зоне в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в отношении товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

1. Действия, совершаемые в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и в отношении товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, определяются Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Правительство Российской Федерации вправе определять перечень действий (в том числе операций), которые не могут совершаться с товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на участках Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации вступает в силу не ранее чем через один год после дня его официального опубликования.

2. С разрешения таможенного органа допускается вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории Арктической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в случаях, установленных пунктом 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при соблюдении требований и условий, установленных Евразийской экономической комиссией, с учетом положений настоящей статьи.

3. Разрешение таможенного органа, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, в случаях вывоза товаров для совершения операций, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выдается по заявлению резидента Арктической зоны не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. Такое заявление резидента Арктической зоны подается на бумажном носителе или посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа, заверенного электронной подписью лица, подающего заявление, и должно содержать следующие сведения:

1) наименование товара, его характеристики;

2) номер декларации (номера деклараций) на товары, в соответствии с которой товары (части, узлы, агрегаты товаров), предназначенные для вывоза (далее также для целей настоящей статьи - вывозимые товары), были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и номер товара в декларации на товары, если вывозятся товары (части, узлы, агрегаты товаров), ранее помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

3) реквизиты документа бухгалтерского учета (наименование, дата, номер), согласно которому вывозимые товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, учтены в организации, являющейся резидентом Арктической зоны (сведения указываются, если вывозятся товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны);

4) цель вывоза и место совершения операций, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, с указанием адреса места нахождения производственных или иных мощностей, на территории которых такие операции будут совершаться;

5) лицо (лица), которое непосредственно будет совершать операции, указанные в абзаце первом настоящей части, за пределами территории участка резидента Арктической зоны, с указанием:

а) для юридического лица - наименования организации, содержащего указание на ее организационно-правовую форму (сокращенное наименование, если такое наименование предусмотрено учредительным документом юридического лица), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), присвоенных юридическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации, адреса места нахождения юридического лица;

б) для физического лица - фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса, по которому постоянно проживает или зарегистрировано физическое лицо, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица;

6) реквизиты документа (документов), подтверждающего передачу вывозимых товаров лицу, которое будет непосредственно совершать операции, указанные в абзаце первом настоящей части, в отношении вывозимых товаров;

7) срок обратного ввоза товаров с учетом целей и обстоятельств вывоза таких товаров.

4. Одновременно с заявлением, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в таможенный орган должны быть представлены документы, подтверждающие сведения, указанные в пунктах 5 и 6 части 3 настоящей статьи.

5. Разрешение таможенного органа, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, выдается в форме электронного документа, если заявление было подано в виде электронного документа, либо путем совершения соответствующей надписи уполномоченным должностным лицом таможенного органа на заявлении резидента Арктической зоны, если заявление было подано на бумажном носителе, с установлением срока, до истечения которого товары подлежат обратному ввозу на территорию участка резидента Арктической зоны.

6. Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, путем направления в адрес резидента Арктической зоны, подавшего заявление, соответствующего уведомления в случае, если:

1) в заявлении не указаны все сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, и (или) не представлены все документы, указанные в части 4 настоящей статьи;

2) в результате совершения операций с товарами могут измениться их характеристики, влияющие на классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

7. При вывозе товаров, указанных в части 2 настоящей статьи, для совершения операций, предусмотренных подпунктом 5 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, разрешение таможенного органа на совершение таких операций выдается на основании заявления резидента Арктической зоны, которое подается по его желанию на бумажном носителе или посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме электронного документа, заверенного электронной подписью лица, подающего заявление.

8. В заявлении, подаваемом в соответствии с частью 7 настоящей статьи, указываются сведения:

1) о заявителе с указанием:

а) для юридического лица - наименования организации, содержащего указание на ее организационно-правовую форму (сокращенное наименование, если такое наименование предусмотрено учредительным документом юридического лица), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), присвоенных юридическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации, адреса места нахождения юридического лица;

б) для физического лица - фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса, по которому постоянно проживает или зарегистрировано физическое лицо, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица;

2) о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, предназначенных для вывоза (наименования, классификационные коды в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС, количество в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС);

3) о товарах, которые будут получены из вывозимых товаров после совершения операций, указанных в части 7 настоящей статьи (наименования, классификационные коды в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС, количество в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС) (далее для целей настоящей статьи - получаемые товары);

4) о товарах Евразийского экономического союза, которые будут использоваться при совершении операций, указанных в части 7 настоящей статьи (наименования, количество в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС);

5) о номере декларации (номерах деклараций) на товары, в соответствии с которой вывозимые товары были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и номерах товаров в декларации на товары, если вывозятся товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

6) об операциях, которые указаны в части 7 настоящей статьи, являются составной частью производственного процесса и будут совершаться за пределами территории участка резидента Арктической зоны, и о технологическом процессе их совершения;

7) о причинах, препятствующих совершению на территории участка резидента Арктической зоны операций, которые указаны в части 7 настоящей статьи и будут совершаться за пределами территории участка резидента Арктической зоны;

8) о лице (лицах), которое непосредственно будет совершать операции, указанные в части 7 настоящей статьи, за пределами территории участка резидента Арктической зоны, с указанием:

а) для юридического лица - наименования организации, содержащего указание на ее организационно-правовую форму (сокращенное наименование, если такое наименование предусмотрено учредительным документом юридического лица), основного государственного регистрационного номера (ОГРН), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), присвоенных юридическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации, адреса места нахождения юридического лица;

б) для физического лица - фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса, по которому постоянно проживает или зарегистрировано физическое лицо, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица;

9) об адресе места нахождения производственных мощностей, с использованием которых будут совершаться операции, указанные в части 7 настоящей статьи;

10) о документах, подтверждающих передачу товаров лицу (лицам), которое будет непосредственно совершать операции, указанные в части 7 настоящей статьи, в отношении вывозимых товаров;

11) о сроках совершения операций, указанных в части 7 настоящей статьи, с учетом продолжительности производственного процесса и времени транспортировки товаров от участка резидента Арктической зоны до места совершения таких операций и обратно;

12) о предлагаемых способах идентификации вывозимых товаров в получаемых товарах при их последующем ввозе на территорию участка резидента Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны;

13) о нормах расхода вывозимых товаров на единицу получаемых товаров или нормах выхода получаемых товаров. Для целей настоящей статьи под нормой расхода вывозимых товаров понимается количество вывозимых товаров, которые будут использованы при совершении операций, указанных в части 7 настоящей статьи, для изготовления (получения) единицы получаемых товаров. Для целей настоящей статьи под нормой выхода получаемых товаров понимается количество или процентное содержание получаемых товаров, образовавшиеся в результате совершения операций, указанных в части 7 настоящей статьи.

9. К заявлению, подаваемому в соответствии с частью 7 настоящей статьи, прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем сведения.

10. Таможенный орган рассматривает заявление и документы, указанные в части 8 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня их представления. Разрешение таможенного органа, указанное в части 7 настоящей статьи, выдается в форме электронного документа или на бумажном носителе, если заявление было подано на бумажном носителе, и содержит сведения:

1) о лице, которому выдано данное разрешение;

2) о лице (лицах), которое будет непосредственно совершать операции, предусмотренные подпунктом 5 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, за пределами территории участка резидента Арктической зоны;

3) о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, предназначенных для вывоза (наименования, классификационные коды в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС, количество в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС);

4) о получаемых товарах (наименования, классификационные коды в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС, количество в основных или дополнительных единицах измерения в соответствии с TH ВЭД ЕАЭС);

5) о номере декларации (номерах деклараций) на товары, в соответствии с которой вывозимые товары были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и номерах товаров в декларации на товары, если вывозятся товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

6) об операциях, которые указаны в части 7 настоящей статьи, являются составной частью производственного процесса и будут совершаться за пределами территории участка резидента Арктической зоны;

7) об адресе места нахождения производственных мощностей, с использованием которых будут совершаться операции, указанные в части 7 настоящей статьи;

8) о документах, подтверждающих передачу товаров лицу (лицам), которое будет непосредственно совершать операции, указанные в части 7 настоящей статьи, в отношении вывозимых товаров;

9) о сроке ввоза получаемых товаров (или вывозимых товаров, если операции, указанные в части 7 настоящей статьи, не совершались по объективным причинам) на территорию участка резидента Арктической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны;

10) о способах идентификации вывозимых товаров в получаемых товарах;

11) о нормах расхода вывозимых товаров на единицу получаемых товаров или нормах выхода получаемых товаров с учетом использования товаров Евразийского экономического союза.

11. Таможенный орган отказывает в выдаче разрешения, указанного в части 7 настоящей статьи, в случае, если:

1) вывозимые товары не могут быть идентифицированы таможенным органом в получаемых товарах;

2) таможенным органом не согласованы нормы расхода вывозимых товаров на единицу получаемых товаров или нормы выхода получаемых товаров;

3) таможенным органом не согласован срок совершения операций, указанных в части 7 настоящей статьи;

4) резидентом Арктической зоны не представлены сведения и (или) документы, предусмотренные частями 3 и 10 настоящей статьи.

12. Отказ таможенного органа в выдаче разрешения, указанного в части 7 настоящей статьи, должен быть обоснованным и мотивированным. Таможенный орган уведомляет резидента Арктической зоны о своем решении путем направления в его адрес соответствующего уведомления в форме электронного документа или на бумажном носителе, если заявление было подано на бумажном носителе.

13. При выдаче разрешения, указанного в части 7 настоящей статьи, таможенный орган вправе потребовать предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в случаях, если операции, указанные в части 7 настоящей статьи, в отношении вывозимых товаров будут совершаться не на территории Российской Федерации, а на территории иного государства - члена Евразийского экономического союза.

14. Сроки, установленные таможенным органом в соответствии с пунктом 7 части 3 или пунктом 9 части 10 настоящей статьи, могут быть продлены таможенным органом однократно по мотивированному обращению резидента Арктической зоны, которому выдано разрешение на вывоз товаров.

15. Формы документов, предусмотренных частями 3, 5, 7, 10 и 12 настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела. Форматы и структура электронных документов, предусмотренных частями 3, 5, 7, 10 и 12 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

16. При вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с территории участка резидента Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на остальную часть территории Российской Федерации в случаях, установленных подпунктом 3 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, разрешением таможенного органа на вывоз таких товаров является транзитная декларация, в соответствии с которой вывозимые товары помещены под таможенную процедуру таможенного транзита для их транспортировки до таможенного органа, правомочного совершать таможенные операции с такими товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

17. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товары, изготовленные из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, могут быть вывезены с участка резидента Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на остальную часть территории Российской Федерации, определенную Евразийской экономической комиссией в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в целях их размещения и (или) использования для собственных производственных и технологических нужд при наличии разрешения таможенного органа, выданного в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона под собственными производственными и технологическими нуждами понимаются потребности резидента Арктической зоны в товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для осуществления деятельности, определенной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, в том числе связанной с выращиванием лесных или зеленых насаждений, животных, с разведением объектов аквакультуры, рыболовством, осуществлением геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для осуществления иных видов деятельности, которые вправе определять Правительство Российской Федерации.

18. При передаче резидентом Арктической зоны прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, иному резиденту Арктической зоны такие товары могут быть перемещены с одного участка Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на другой участок Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

19. Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, указанных в части 18 настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

Статья 21. Таможенный контроль в Арктической зоне

1. Таможенный контроль в Арктической зоне осуществляется таможенными органами в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Участок Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, должен быть обустроен и оборудован для осуществления таможенного контроля. В целях обеспечения эффективности таможенного контроля федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, устанавливает требования к обустройству и оборудованию участка Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, с учетом положений части 3 настоящей статьи.

3. Оборудование и обустройство зоны таможенного контроля, за исключением портовых участков и логистических участков Арктической зоны, в целях применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуществляются в соответствии со статьей 217 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в случаях, если:

1) резидентом Арктической зоны предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со статьей 25 настоящего Федерального закона;

2) резидент Арктической зоны для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности помещает под таможенную процедуру свободной таможенной зоны исключительно товары, являющиеся производственным, технологическим оборудованием, которое предназначено для использования этим резидентом и в соответствии с установленным порядком подлежит вводу в эксплуатацию, а также запасные части для такого оборудования;

3) резидент Арктической зоны ведет учет товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также совершаемых с ними операций с применением автоматизированной системы учета, использование которой предусмотрено статьей 22 настоящего Федерального закона.

4. Обеспечение контрольно-пропускного режима на портовых участках или логистических участках, включая установление порядка доступа лиц на такие участки, осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

5. Ввоз товаров на участок резидента Арктической зоны, на котором применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, осуществляется с уведомлением таможенного органа о ввозе товаров, а вывоз товаров с такого участка осуществляется на основании разрешения таможенного органа, за исключением случаев, установленных частью 6 настоящей статьи.

6. Положения части 5 настоящей статьи не применяются в случаях, если:

1) резидент Арктической зоны для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности помещает под таможенную процедуру свободной таможенной зоны исключительно товары, являющиеся производственным, технологическим оборудованием, которое предназначено для использования этим резидентом и в соответствии с установленным порядком подлежит вводу в эксплуатацию, а также запасные части для такого оборудования;

2) резидент Арктической зоны ведет учет товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также совершаемых с ними операций с применением автоматизированной системы учета, использование которой предусмотрено статьей 22 настоящего Федерального закона.

7. Ввоз товаров на портовые участки или логистические участки и вывоз товаров с таких участков осуществляются на основании разрешения таможенного органа.

8. Формы уведомления и разрешений, указанных в частях 5 и 7 настоящей статьи, порядок их заполнения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

9. Порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении товаров (в том числе транспортных средств), ввозимых на участки Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и вывозимых с таких участков, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

10. Таможенные органы вправе осуществлять идентификацию товаров, ввозимых на участки Арктической зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, в порядке, установленном актами, составляющими право Евразийского экономического союза. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела, в целях обеспечения соблюдения требований права Евразийского экономического союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и настоящего Федерального закона определяет порядок совершения таможенных операций, связанных с осуществлением идентификации товаров, ввозимых на такие участки.

Статья 22. Порядок ведения учета товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и предоставление отчетности резидентом Арктической зоны

1. Резидент Арктической зоны обязан вести учет товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также совершаемых с ними операций (далее - учет товаров) в соответствии с положениями настоящей статьи со дня первого помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны либо со дня перехода к такому резиденту согласно гражданскому законодательству Российской Федерации прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товарами, изготовленными (полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

2. Учет товаров ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете с указанием в документах бухгалтерского учета регистрационных номеров таможенных деклараций, в соответствии с которыми иностранные товары и товары Евразийского экономического союза помещались под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и в соответствии с которыми товары, изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, были помещены под таможенные процедуры, предусмотренные для целей завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны, а также номера товара из соответствующей таможенной декларации, за исключением случая, определенного частью 3 настоящей статьи.

3. Учет товаров ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете без указания в документах бухгалтерского учета регистрационных номеров таможенных деклараций, если:

1) товары помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без их таможенного декларирования в соответствии с правом Евразийского экономического союза и настоящим Федеральным законом;

2) переход прав владения, пользования и (или) распоряжения товарами в соответствии с частью 19 статьи 19 настоящего Федерального закона осуществлялся без проведения идентификации товаров, предусмотренной статьей 206 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

4. В случае, если товары одного наименования, изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, хранятся, используются (потребляются) в смешанном виде, учет таких товаров ведется исходя из допущения, что товары, принятые к учету в более ранние сроки, первыми были использованы при производстве или при ином выбытии.

5. Положения, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, не применяются в случае, если в целях идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, осуществляемую в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, применяется способ идентификации, предполагающий необходимость сопоставления конкретного иностранного товара с товаром, который был изготовлен (получен) на территории участка резидента Арктической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, с использованием этого иностранного товара.

6. Резидент Арктической зоны вправе вести учет товаров в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета или иной автоматизированной системы, соответствующих требованиям части 10 настоящей статьи (далее - автоматизированная система учета).

7. Резидент Арктической зоны представляет в таможенный орган отчетность о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также об операциях, совершаемых с такими товарами.

8. Форма, формат и структура отчетности о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, порядок заполнения указанной отчетности, порядок и сроки представления указанной отчетности в таможенный орган определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

9. Отчетность, указанная в части 7 настоящей статьи, представляется в таможенный орган в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

10. Автоматизированная система учета должна соответствовать следующим требованиям:

1) предусматривать меры защиты информации, содержащейся в автоматизированной системе учета, которые обеспечивают предотвращение несанкционированного доступа к указанной информации, возможность незамедлительного восстановления указанной информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней, и постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;

2) обеспечивать доступ таможенным органам, в том числе удаленный, в пределах их компетенции к данным системы учета товаров резидента Арктической зоны с учетом требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации;

3) позволять формировать на основании информации, содержащейся в автоматизированной системе учета, и представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, отчетность в электронной форме;

4) позволять осуществлять хранение информации, содержащейся в автоматизированной системе учета, до утраты резидентом Арктической зоны статуса резидента Арктической зоны, а также в течение шести месяцев после утраты резидентом Арктической зоны указанного статуса.

11. Состав сведений, представляемых в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также формат и порядок передачи таких сведений в электронной форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела. Представление в таможенные органы в электронной форме сведений, содержащихся в автоматизированной системе учета, осуществляется посредством использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе посредством обеспечения автоматизированного доступа к подсистеме "личный кабинет".

12. В случае, если резидент Арктической зоны ведет учет товаров с использованием автоматизированной системы учета, соответствующей требованиям части 10 настоящей статьи, таможенный орган, уполномоченный на совершение таможенных операций на территории Арктической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, ведет учет товаров и совершаемых с ними операций с использованием данных автоматизированной системы учета.

13. Отчетность, указанная в части 7 настоящей статьи, представляется резидентом Арктической зоны по требованию таможенного органа, если резидент Арктической зоны ведет учет товаров с использованием автоматизированной системы учета, соответствующей требованиям части 10 настоящей статьи.

14. Резидент Арктической зоны несет ответственность за несоблюдение порядка ведения учета товаров и порядка представления в таможенный орган отчетности, установленных настоящей статьей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Ликвидация лица - резидента Арктической зоны для целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны

1. При ликвидации лица - резидента Арктической зоны действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны завершается помещением под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, находящихся в Арктической зоне товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, с учетом положений статьи 207 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны в случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, должна быть завершена до завершения процедуры ликвидации лица - резидента Арктической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при ликвидации лица - резидента Арктической зоны подлежит исполнению в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

4. В случае, указанном в части 1 настоящей статьи, ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины должны быть уплачены не позднее десяти рабочих дней со дня начала процедуры ликвидации лица - резидента Арктической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. При незавершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны в соответствии с частью 2 настоящей статьи действие этой таможенной процедуры прекращается, а товары задерживаются таможенными органами в соответствии с главой 51 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Статья 24. Вывоз резидентом Арктической зоны товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для собственных производственных и технологических нужд

1. При таможенном декларировании товаров, указанных в части 17 статьи 20 настоящего Федерального закона, резидентом Арктической зоны в таможенный орган дополнительно подается заявление о вывозе декларируемых товаров на остальную часть территории Российской Федерации, определенную Евразийской экономической комиссией в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее также в настоящей статье - остальная часть территории Российской Федерации), в целях использования таких товаров для собственных производственных и технологических нужд. Указанное заявление составляется в произвольной письменной форме и должно содержать сведения о наименовании товаров, целях их вывоза, а также о месте их размещения и использования на остальной части территории Арктической зоны.

2. В случае, если при помещении под таможенную процедуру свободной таможенной зоны товары не были заявлены резидентом Арктической зоны как предназначенные для использования и размещения для собственных производственных и технологических нужд на остальной части территории Арктической зоны, при вывозе таких товаров на остальную часть территории Российской Федерации таможенная процедура свободной таможенной зоны в отношении этих товаров должна быть завершена помещением таких товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны для целей вывоза резидентом Арктической зоны, осуществляющим такой вывоз.

3. В отношении товаров, указанных в части 17 статьи 20 настоящего Федерального закона, при их вывозе на остальную часть территории Российской Федерации резидентом Арктической зоны могут совершаться операции, установленные частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, за исключением передачи прав владения, пользования и (или) распоряжения такими товарами.

4. Любые изменения, происходящие с товарами, вывезенными для собственных производственных и технологических нужд на остальную часть территории Российской Федерации, должны отражаться в учетных документах резидентом Арктической зоны и в отчетности, представляемой в таможенный орган в соответствии с частью 7 статьи 22 настоящего Федерального закона.

5. Контроль за использованием товаров, вывезенных для собственных производственных и технологических нужд на остальную часть территории Российской Федерации, осуществляют таможенные органы.

6. В случае использования товаров, указанных в части 17 статьи 20 настоящего Федерального закона, не в целях, заявленных резидентом Арктической зоны при их вывозе на остальную часть территории Российской Федерации, в отношении этих товаров уплачиваются суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые подлежали бы уплате при помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, исчисленные на день регистрации таможенной декларации, поданной для помещения этих товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

7. При вывозе товаров, указанных в части 17 статьи 20 настоящего Федерального закона, с части территории Российской Федерации, определенной Евразийской экономической комиссией в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров должно быть завершено в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Статья 25. Предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов резидентом Арктической зоны

1. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, предусмотренной частью 3 статьи 23 настоящего Федерального закона, может быть предоставлено резидентом Арктической зоны при одновременном выполнении следующих условий:

1) если таким резидентом осуществляется деятельность, связанная исключительно с созданием объектов недвижимости в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности;

2) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются исключительно товары, которые предназначены для создания объекта недвижимости и на которые распространяются положения подпункта 5 пункта 1 статьи 205 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

2. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, предусмотренной частью 3 статьи 23 настоящего Федерального закона, может быть предоставлено исключительно в виде денежного залога.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в области таможенного дела, вправе установить фиксированный размер обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

Статья 26. Ввоз на территории портовых участков и логистических участков Арктической зоны товаров, помещенных за пределами таких участков под таможенные процедуры, применимые к вывозимым товарам

1. Товары, помещенные за пределами портовых участков и логистических участков Арктической зоны под таможенную процедуру экспорта, таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру реэкспорта или специальную таможенную процедуру, могут ввозиться на территории таких участков Арктической зоны для их хранения и совершения с ними операций по разгрузке, перегрузке и иных грузовых операций, необходимых для начала международной перевозки таких товаров при их вывозе за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

2. Хранение товаров, указанных в части 1 настоящей статьи, и совершение операций по разгрузке, перегрузке и иных грузовых операций с такими товарами могут осуществляться только резидентом Арктической зоны.

3. Ввоз товаров, указанных в части 1 настоящей статьи, на территории портовых участков и логистических участков Арктической зоны, вывоз таких товаров, в том числе на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза, и хранение таких товаров на территориях портовых участков и логистических участков Арктической зоны осуществляются в соответствии с положениями настоящей статьи в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.

4. При ввозе на территории портовых участков и логистических участков Арктической зоны товаров Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру экспорта, производится освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, акциза либо возврат ранее уплаченных сумм налога на добавленную стоимость, акциза, если такие освобождение либо возврат предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при фактическом вывозе товаров из Российской Федерации.

5. В случае неосуществления фактического вывоза с территорий портовых участков и логистических участков Арктической зоны товаров, указанных в части 4 настоящей статьи, в течение ста восьмидесяти дней со дня, следующего за днем их ввоза на территории портовых участков и логистических участков Арктической зоны, подлежат уплате суммы налогов с начислением на них процентов по ставкам рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшим в период нахождения таких товаров на территориях портовых участков и логистических участков Арктической зоны, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о таможенном деле для взимания налогов и процентов при ввозе товаров в Российскую Федерацию.

6. Вывоз товаров, указанных в части 4 настоящей статьи, с территорий портовых участков и логистических участков Арктической зоны на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза, если такой вывоз не связан с началом международной перевозки таких товаров, допускается на основании разрешения таможенного органа при условии уплаты налогов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о таможенном деле для взимания налогов при ввозе товаров в Российскую Федерацию.

7. Разрешение таможенного органа на вывоз товаров в случае, установленном частью 6 настоящей статьи, выдается на основании составленного в произвольной письменной форме заявления резидента Арктической зоны в соответствии с таможенной процедурой экспорта, его правопреемника или уполномоченного представителя либо иного лица, у которого такие товары находятся в законном владении. Срок рассмотрения таможенным органом такого заявления составляет не более трех рабочих дней со дня его поступления в таможенный орган.

Статья 27. Меры государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на отдельных территориях, расположенных в Арктической зоне

В целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и создания стимулов для устойчивого социально-экономического развития отдельных территорий, расположенных в Арктической зоне, в отношении организаций (в том числе не являющихся резидентами Арктической зоны), осуществляющих поиск и оценку месторождений углеводородного сырья, разведку и (или) добычу углеводородного сырья на указанных территориях, а также организаций, осуществляющих деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях углеводородного сырья в Арктической зоне, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются льготы по федеральным налогам.

Статья 28. Отдельные меры государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне

1. В целях защиты и поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне, Правительством Российской Федерации утверждается программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне (далее - программа).

2. Программа разрабатывается уполномоченным федеральным органом совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или частично относятся к сухопутной территории Арктической зоны, и должна определять:

1) цели, задачи программы и сроки ее выполнения;

2) виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, на которые распространяется действие программы;

3) меры государственной поддержки, направленные на:

а) создание и развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

б) продвижение на рынки иностранных государств российских товаров (работ, услуг), производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

в) развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

г) подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

д) модернизацию объектов локальной генерации, расширение использования возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации;

е) популяризацию предпринимательской деятельности среди коренных малочисленных народов Российской Федерации.

3. Уполномоченный федеральный орган по согласованию с общественным советом Арктической зоны утверждает стандарт ответственности резидентов Арктической зоны во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской Федерации, проживающими и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в Арктической зоне (далее - стандарт ответственности). Под стандартом ответственности в целях настоящей статьи понимается перечень принципов, рекомендованных к использованию резидентами Арктической зоны при организации взаимодействия с коренными малочисленными народами Российской Федерации в местах их традиционного проживания и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

4. Уполномоченный федеральный орган осуществляет мониторинг соблюдения резидентами Арктической зоны стандарта ответственности и ежегодно не позднее 1 июля размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчет о соблюдении резидентами Арктической зоны стандарта ответственности.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин