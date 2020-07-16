Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия

Министерство культуры и туризма Турции и управление по делам религии страны подписали протокол, в рамках которого собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле будет охраняться как объект всемирного наследия после изменения ее статуса. Об этом заявил глава минкультуры Мехмет Нури Эрсой.

"Пусть никто не опасается - как Айя-София охранялась раньше, так будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно", - рассказал Эрсой журналистам.

Напомним, что 10 июля высший административный суд Турции аннулировал решение властей от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея. Сразу после этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть. Первые мусульманские богослужения там начнутся 24 июля.

Храм Святой Софии был построен еще в 537 году. Около тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. Мечетью собор стал после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году. Однако с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.