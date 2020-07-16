Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4339, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571; N 53, ст. 8450; 2019, N 52, ст. 7765) следующие изменения:

1) пункт 21 статьи 5 дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

2) пункт 21 статьи 8 после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

3) часть пятую статьи 9 после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

4) в статье 14:

а) часть седьмую после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

б) в части восьмой:

абзац первый после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

абзац четвертый после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3618; 2009, N 1, ст. 17; N 19, ст. 2283; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2866; N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4347; 2016, N 1, ст. 28; 2017, N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 6; N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7768, 7771) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить подпунктом 79 следующего содержания:

"79) проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации;";

2) в статье 14:

а) в пункте 11:

в абзаце первом слова "и 73" заменить словами ", 73 и 79";

в абзаце втором слова "в подпункте 71" заменить словами "в подпунктах 71 и 79";

в абзаце шестом слова "в подпункте 71" заменить словами "в подпунктах 71 и 79";

б) в пункте 41 слова "и 73" заменить словами ", 73 и 79".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 29; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4079; 2015, N 29, ст. 4339, 4359; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 18, ст. 2571) следующие изменения:

1) в пункте 41 статьи 30:

а) абзац первый после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

б) абзац второй после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

в) абзац третий после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

г) абзац шестой после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

2) абзац седьмой пункта 2 статьи 46 дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 4

Часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2208; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 14, ст. 1575; 2018, N 27, ст. 3947; 2019, N 30, ст. 4136) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации.".

Статья 5

Статью 261 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 52, ст. 6236; 2010, N 40, ст. 4969; 2015, N 1, ст. 72; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 7, ст. 972) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Особенности осуществления отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".".

Статья 6

Внести в пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 14, ст. 1458; 2007, N 1, ст. 29; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2015, N 1, ст. 85; N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2571; 2019, N 52, ст. 7765; 2020, N 9, ст. 1139) следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

2) абзац второй после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

3) абзац третий после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 7

Пункт 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133; N 53, ст. 8411; 2019, N 31, ст. 4442; N 52, ст. 7820) дополнить подпунктом 39 следующего содержания:

"39) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.".

Статья 8

Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148, 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2281, 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6418, 6427; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 29, ст. 4300; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866, 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 72; N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4287,4294, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; N 27, ст. 3938, 3940; N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 1, ст. 90; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8464; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4426; N 44, ст. 6179; N 52, ст. 7773) дополнить статьей 18 следующего содержания:

"Статья 18. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, устанавливаются Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".".

Статья 9

Главу 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2010, N 40, ст. 4969; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; 2015, N 1, ст. 72; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 28, ст. 4145) дополнить статьей 826 следующего содержания:

"Статья 826. Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, территории которых относятся к Арктической зоне Российской Федерации

Особенности осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, территории которых относятся к Арктической зоне Российской Федерации, устанавливаются Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".".

Статья 10

Внести в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2013, N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220; N 43, ст. 5799; 2015, N 1, ст. 11, 86; 2016, N 1, ст. 22; N 27, ст. 4301; 2017, N 31, ст. 4740; 2018, N 32, ст. 5114, 5133, 5135; N 53, ст. 8422; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442,4453; N 51, ст. 7492) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

2) часть 6 после слов "в границах Байкальской природной территории" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

3) в абзаце первом части 61 слова "и в границах Байкальской природной территории" заменить словами ", в границах Байкальской природной территории и в Арктической зоне Российской Федерации",

4) в части 62 слова "в подпункте 71" заменить словами "в подпунктах 71 и 79";

5) часть 63 после слов "в границах Байкальской природной территории" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 11

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, 4376; 2016, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4305, 4306; 2017, N 1, ст. 35; N 25, ст. 3593, 3595; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765; N 49, ст. 7332; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 39, 90; N 10, ст. 1437; N 32, ст. 5135; 2019, N 18, ст. 2224; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4426, 4442; N 52, ст. 7790; 2020, N 24, ст. 3740) дополнить статьей 1014 следующего содержания:

"Статья 1014

Особенности осуществления градостроительной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".".

Статья 12

В части 41 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12, ст. 1231; N 23, ст. 2905; N 31, ст. 4415, 4469; N 52, ст. 7794) слова "на территории" заменить словами "на территориях", слова "и Федеральным законом "О свободном порте Владивосток" заменить словами ", на территории свободного порта Владивосток - Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", в Арктической зоне Российской Федерации - Федеральным законом

"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 13

Внести в статью 28 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 206-ФЗ "О карантине растений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4207; 2015, N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2571) следующие изменения:

1) часть 21 после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации";

2) пункт 3 части 31 после слов "на территории свободного порта Владивосток" дополнить словами "и в Арктической зоне Российской Федерации".

Статья 14

Статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-Ф3 "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) муниципальное образование, на территории которого создана территория опережающего социально-экономического развития, относится к Арктической зоне Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". При этом резиденты указанной территории опережающего социально-экономического развития сохраняют статус резидента, полученный в соответствии с настоящим Федеральным законом, и осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными соглашениями об осуществлении деятельности до окончания срока их действия.".

Статья 15

Статью 214 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Особенности проведения таможенного контроля в Арктической зоне Российской Федерации в части, не урегулированной Кодексом Союза, устанавливаются Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".".

Статья 16

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении сорока пяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин