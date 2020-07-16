Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты

Авиакомпании получат 3 миллиарда рублей на осуществление региональных пассажирских перевозок и формирование региональной маршрутной сети. Средства правительство выделит из своего резервного фонда.

- Это позволит увеличить количество маршрутов субсидируемых перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров по специальным тарифам, а значит, дополнительно перевезти не менее 450 тысяч человек, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин об ожидаемом результате.

Ранее стало известно, что Росавиация предоставила субсидии авиакомпаниям на 11,5 млрд рублей.